Elsősorban a történelmi programokat ajánlják

Sokszínű programokat tartalmazó rendezvénytervet készítettek Szigetváron az idei évre. A naptár átfogó képet biztosít a turizmus erősítése területén is.

Elkészült a város idei évi rendezvénytervbe. Az elsősorban a kulturális turizmusra építő települési programkínálat régi és új elemeket is tartalmaz. A rendezvények között akad hagyományőrzés, helyi kultúra, könnyűzene, sport, irodalom és a kisváros hírnevéhez hűen történelem témakörhöz kapcsolódó programelem. A hangsúlyok az előző évihez hasonlóan, most is maradnak. És a kínálat is bőséges lesz.

– Folyamatos a kapcsolatunk a városban működő intézményekkel, vállalkozásokkal és civil szervezetekkel, hogy össze tudjuk hangolni a tervezett rendezvényeiket a városi programtervezettel – mondta Zentai Krisztina, a rendezvénytervet készítő Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület elnöke. – Az érkező visszajelzések alapján jelenleg is zajlik és január végéig elkészül a város éves rendezvénynaptárának feltöltése, amely online elérhető és így átfogó képpel szolgál a településen zajló rendezvényekről.

A várost leginkább meghatározó, történelmi programok sorát február 13-án a Szigetvár török uralom alóli felszabadulásának ünnepe indítja, melyet a Szigetvári Várbaráti Kör szervez. Idén sem maradnak el a szeptemberi Zrínyi-napok: a négynapos ünnepen többek közt kegyeleti napot tartanak, hagyományőrző programokat szerveznek, koncerteket tartanak a vár színpadán, de lesz Zrínyi-lakoma is.

– Fontos a Zrínyi-napok méltó megünneplése, ezért kormányhatározat biztosít mintegy 66 millió forintot programok szervezésére – tájékoztatott dr. Vass Péter polgármester. – A határozat szerint ugyanis a kormány egyetért a magyar nemzettudat erősítése érdekében a Zrínyi-hagyomány és a XVI. századi magyar történelmi örökség emlékezetpolitikai megőrzése céljából tervezett rendezvények, kutatási program megvalósításának és kiadványok megjelentetésének a támogatásával.

A rendezvénynaptár emellett tartalmazza a nemzeti emléknapokat, a már megszokott Héttorony fesztivált, a Zrínyi téri zenés szombatokat, a SzigetVárock napot, valamint mozis élményeket.

Teret adnak a közösségfejlesztéshez

Nemrég helyi közösségfejlesztési stratégiát állított össze a város, melyben az eseményeknek, rendezvényeknek is kiemelt szerep jut. dr. Vass Péter polgármester elmondta: Szigetvár minden korban az autonómiára törekvés és az együttműködés színtere volt, és ez az a termékeny pezsgés, amely kultúrát teremt, mozgásban tarja a közösségi életet, értelmet és célt ad a helyben végzett erőfeszítéseknek. Hozzátette: az adottságoknak megfelelően törekednek arra, hogy a várost a jövőben is vonzóvá és szerethetővé formálják mind a helyiek, mind a turisták számára.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia törekvése arra irányul, hogy olyan tereket, eseményeket, találkozásokat hozzon létre, ahol az együttműködések formát ölthetnek.