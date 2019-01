Élsportoló atléta volt, most Michelin-csillagos étteremben főz

Pécsről indult Hódosi Máté, aki a sport miatt költözött a fővárosba. Az élet úgy hozta, hogy váltani kellett, a főzés mellett kötött ki. Jelenleg az ország egyik legjobb éttermében dolgozik.

– Sportolóból lett szakács. Miért történt ez a váltás?

– Amikor Budapestre költöztem, a gimnázium mellett minden erőmmel a tízpróbára és az atlétikára koncentráltam. Három évvel később azonban egy sérülés miatt vége lett a sportpályafutásomnak. Mély gödörből kellett felállnom, és akkor a főzés volt az egyetlen olyan dolog, amitől boldog voltam.

– Szakácsként hol szerzett először tapasztalatot?

– A budapesti Larus Étterem konyhájában, Várvizi Pétertől kezdtem el tanulni a konyhaművészet alapjait. Három éven keresztül folyamatosan fejlődtem az étterem konyháján, és egyre inkább érdekelni kezdett az úgynevezett top gasztronómia. Emellett a szabadidőmben is egyre többet főztem és tanultam a szakmát. Fontos lett számomra, hogy a főzéssel örömet okozhatok másoknak.

– A Konyhafőnök című tv-s főzőshow-ban második helyezést ért el. Mit adott önnek a verseny?

– Az egy kiváló alkalom volt, hogy megmérettessem magam, és rengeteget nyertem vele. Jobban megismertem önmagamat és azt, hogyan reagálok a legkomolyabb stresszhelyzetben. A műsort követően pedig azt éreztem, hogy muszáj még többet tanulnom és tapasztalnom a világból és a gasztronómiából.

– Ezért utazott ki Sanghajba?

– Igen, felvettem a kapcsolatot a Michelin-csillagos Rácz Jenővel, akit a műsorból ismertem, hogy nyáron kimennék hozzá tanulni Sanghajba. Ott egy elképesztően jó konyhai rendszerbe nyerhettem bepillantást, amiből rengeteget profitáltam. Ez volt az első külföldi munkatapasztalatom. Ezen kívül még egyszer voltam Ázsiában 2018-ban, februárban Japánban jártam. Nagyon érdekel a kultúra és természetesen a gasztronómia, viszont még nem jött el az ideje annak, hogy a világ másik felén hosszabb időre munkát vállaljak.

– Hol főz most, és mik a tervei a továbbiakban?

– Jelenleg a Michelin-csillagos Onyx Étteremben dolgozom, ami Magyarországon a csúcs. A folyamatos fejlődést szem előtt tartva megyek minden nap dolgozni és azt is egyre világosabban látom a szemem előtt, hogy mit szeretnék elérni a jövőben. Amikor a sportnak vége lett, nem féltem változtatni és emiatt tarthatok ott, ahol vagyok. A továbbiakban, kellő tapasztalat birtokában, szeretném a tudásomat másoknak is átadni és hamarosan oktatni is a főzést, és motiválni másokat a történetemmel.