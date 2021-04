Eltörölhetik a kerékpárutak kötelező használatát

A változó közlekedési szokásokhoz alakítanák a KRESZ-t, így felmerült, hogy eltörlik a kötelező kerékpár­út-használatot a biciklisek számára.

A kötelező kerékpár­út-használat eltörlése már évek óta foglalkoztatja a kerékpáros szervezeteket, nemrég Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is felvetette, hogy érdemes lenne módosítani a KRESZ-t. Ahogy mondta, a gyakorlott kerékpárosok nagyobb veszélyben érzik magukat, ha a számukra kijelölt úton családok, kisgyermekek között tekernek, mint amikor az autóút szélén bicikliznek. Hozzátette, hogy ez egybevág a baleseti statisztikákkal is, főként a városokban, ahol a kerékpárutat a járdán vezetik.

Mi a pécsi székhelyű, kerékpáros utakat szervező Helian Utazási Irodához fordultunk azzal a kérdéssel, hogy egyetértenének-e egy ilyen döntéssel. Ahogy mondták, ők jó ötletnek tartják, szerintük sem kéne kötelezni a kerékpárosokat a bicikliút használatára. Tapasztalatik szerint az országúti biciklisek egyébként sem szeretik használni a lassabb, kanyargós, rosszabb minőségű utakat, inkább az autóúton kerekeznek. Azok viszont, akik nem olyan biztosak a tudásukban, vagy kisgyermekkel vannak, úgyis a kerékpárutat választják.

A KRESZ módosítására azért is szükség lenne, mert egyre több az elektromos közlekedési eszköz, és ezeknek a szabályozása nem mindig egyértelmű. Elég csak arra gondolni, hogy a megyeszékhely utcáin, a gyalogosok között egyre több elektromos roller tűnik fel, amit sokan igen balesetveszélyesnek tartanak.

Gyorsan, de hangtalanul suhannak

A probléma másik részét tehát a közelmúltban megjelent és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő elektromos közlekedési eszközök jelentik. Ezek közé tartoznak az elektromos rollerek vagy a különböző önegyensúlyozó eszközök, amelyekkel a megyeszékhely utcáin is egyre többet találkozhatunk. Ezek szinte hangtalanul suhannak, de sebességük nagy – ez jelenti itt a veszélyforrást. A jelenlegi szabályozás szerint ezek használói gyalogosnak minősülnek, tehát a járdán, ahol pedig járda nincs, ott a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekedniük. Ezek szerint, ha elektromos rollerrel közlekedünk a gyalogosok között, az szabályos, de közben legyünk körültekintők, hogy elkerüljük a baleseteket.

Gyalogosok használják a kerékpárutat

A KRESZ módosításának tapasztalataink szerint is lenne jogosultsága, hiszen nem is olyan régen írtunk arról, hogy a gyalogosok, kocogók, kutyasétáltatók is előszeretettel használják a kerékpárutakat – ez elég balesetveszélyes önmaguk, illetve a biciklisek számára is. A probléma szinte mindenhol jelentkezik, a Pellérd és Pécs között futó kerékpárúton ugyanúgy, ahogy például az Orfűt Péccsel összekötő úton.

A megyeszékhelyen pedig ez a jelenség még gyakoribb. Kertvárosban nemrég adták át a jó minőségű kerékpárutat, a járókelők – többször kisgyermekkel – sokszor inkább ezt használják, mint a mellette futó járdát. Azonban az Ifjúság útján is rendszeresen látni, hogy a biciklisek a gyalogosokat kerülgetik.