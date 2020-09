Eltűnhet az illegális hulladék az erdőből és az utak mellől is

A kormány Tisztítsuk meg az Országot! elnevezéssel nagyszabású projektet indított a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretein belül. A cél, hogy több közreműködő szervezettel közösen felszámolják az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladékokat.

A projekt első szakaszában az erdőkben, a folyók mentén, a vasúti és közúti létesítmények mentén, valamint az önkormányzati közterületen fellelhető, jogellenesen elhelyezett hulladékot számolják fel, előre meghatározott elvek alapján. Ebben a MÁV Zrt., A Magyar Közút NZrt., az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az erdészeti társaságok és nemzeti park igazgatóságok vállalnak majd meghatározó szerepet, a saját területükön ők a feladat gazdái. Emellett lehetőséget biztosítanak a települési önkormányzatok és a civil szervezetek számára, hogy egy pályázati rendszer keretében csatlakozzanak a projekthez.

De mindenki segítségére számítanak, aki tenni szeretne azért, hogy egy tisztább országban, környezetben élhessen. A HulladékRadar applikáción keresztül bárki bejelentheti, ha illegálisan lerakott hulladékot lát, a bejelentések helyszíneit beazonosítják, ezután a közreműködő szervezetek gondoskodnak a hulladék felszámolásáról.

A Tisztítsuk meg az Országot! program első fázisában a legszennyezettebb területeket mentesítik a szabálytalanul lerakott szeméttől, majd októbertől az egész országot. Mint azt Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára a héten bejelentette, az elmúlt egy hónapban közel kétezer bejelentés érkezett, és majdnem kétezer fotót töltöttek fel az applikáció segítségével. Az elkészülő országos szennyezettségi térkép segítségével kezdik el felszámolni az illegális lerakókat, amelyből Baranyában is van sok.

A megyeszékhelyen is gondot jelent

A megyét járva számos helyen szembesülhetünk illegálisan lerakott hulladékkal. Emellett olvasóink is időről időre felhívják figyelmünket az áldatlan állapotokra. A megyeszékhelyen több kritikus helyszín is van, annak ellenére, hogy a hulladékudvarokban díjmentesen elhelyezhető a szemét. Így például a Bálicsi út tetején is gyakran uralkodnak borzalmas állapotok. Az Áper laktanya környéke ma az illegális szemétlerakók központjává vált, szinte ipari mennyiségben hordják ide a szemetet. Emellett Kovácstelepen, a Magyarürögi útnál, a Pécsbánya és Hősök tere közti szakaszon is sok a szemét.

Hirden is problémát jelent az illegális hulladék, legutóbb idén márciusban számoltak be olvasóink arról, hogy ősz óta szemétlerakónak használja valaki a Hirdhez közeli, 6-os úttal párhuzamos – régi 6-osnak is nevezett út – melletti zöld területet. Műanyag tárgyak, ételmaradékok hevernek az út mellett, de gyakran állati eredetű melléktermékek is láthatóak a fűben.