Eltűntek a halottak egy szigetvári kriptából

A kriptán dolgozó kőfaragók ekkor vették észre, hogy üres, holott három koporsónak kellett volna benne lennie. Mint a nő mondta, a fedlap nehéz, egy ember kézzel nem tudja elmozdítani, így valószínűleg többen voltak, vagy gépet használtak hozzá. A hölgyet elkezdte foglalkoztatni a gondolat, hogy ki tudja, hány évig járt ki a család a temetőbe egy üres kriptához.

Elmondása alapján megdöbbenve kereste meg tavaly novemberben a temetkezési vállalatot, akik azóta nem tájékoztatták az ügy fejleményeiről. Az eset kapcsán lapunk is megkereste az illetékes temetkezési vállalkozót, akitől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mintegy húsz éve, mióta ők üzemeltetik az adott temetőt, nem emeltek ki koporsót, urnát. Ehhez egyébként is minden esetben kriptanyitási engedélyt kell kérniük. Tehát a szóban forgó kriptát sem nyitották ki, illetve nem adták el a sírhelyet.

Olvasónk elmondta, nem hibáztatja a temetőt jelenleg üzemeltető temetkezési vállalatot, ugyan több százezer forintot költött a (mint kiderült, üres) kripta felújíttatására, de csupán kegyeleti okokból szeretné tudni, hová kerültek a halottaik, hova vihet virágot, gyertyát a család hozzátartozóik emlékére.

Rejtélyes ügy

Mintegy 10 évvel ezelőtt egy másik szigetvári temető kapott nyilvánosságot. Lapunkban is beszámoltunk róla, hogy ismeretlen eredetű csontokat, feltört kriptákat találtak a turbéki temetőben. Helyi lakosoktól kaptuk a bejelentést, elmondásuk szerint évek óta hordták a kriptába a temető alkalmazottai azokat az exhumált csontokat, amelyek a felszámolt sírokból kerültek elő. A több mint három méter mély kriptában körülbelül két és fél méteres magasságban voltak csontok. Ezután arról adtunk hírt, hogy ugyanabban a temetőben alig fért be egy elhunyt a családi kriptába, mert azt korábban már teletették koporsókkal. A temetővel kapcsolatos ügyekre azóta is érzékenyen reagál a szigetvári közvélemény.