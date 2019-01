Elviszik a falvakba a könyvet, a világhálót

Az idei évtől kezdve már 286 települést lát el olvasnivalóval a Csorba Győző Könyvtár, egyre nagyobb igény van a megye kisebb községeiben is a bibliotéka által nyújtott szolgáltatásokra.

A Csorba Győző Könyvtár napokban megjelent tájékoztatása szerint a 2019-es év néhány változást hoz majd a megyei könyvtárellátásban. Ugyanis az idei évtől már kétszáznyolcvanhat településen szolgáltat majd az intézmény, kétszáztizenkilenc településen úgynevezett telepített könyvtári szolgáltatóhelyekre térhetnek be az olvasók. A legújabb csatlakozó település Babarc, amely eddig nyilvános könyvtárat működtetett, mostantól a Mo­hácsi Ellátási Térség része lesz majd. A jövőben hatvanhét településen áll majd meg a sokak számára jól ismert két könyvtárbusz, a bővülés miatt a menetrendek is változnak.

Mint azt Miszler Tamástól, a könyvtár igazgatójától megtudtuk, a kistelepüléseken élők közül is sokan igénybe veszik a busz nyújtotta szolgáltatásokat. Már nemcsak könyvet és dokumentumokat tudnak az olvasók kikölcsönözni, hanem internetezési lehetőség is van a könyvtárbuszon, emellett számos programot, foglalkozást is szerveznek a látogatóknak.

A települési önkormányzatok közül hat döntött úgy, hogy az idei évtől kezdődően telepített könyvtár helyett könyvtárbuszos szolgáltatást igényel. Az olvasni vágyóknak nem árt tájékozódni a menetrendeket illetően, a buszok megállóinak számának növekedése miatt is változhatnak az eddigi időpontok, melyről a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer internetes oldalán is lehet információt szerezni.

Bárki beiratkozhat a könyvtárba

A Csorba Győző Könyvtár 2010 decemberében vette át első könyvtárbuszát. A jármű 2011 januárjában kezdte meg munkáját, azóta menetrendszerűen járja a megye aprófalvait. A második busz 2014 áprilisában állt szolgálatba.

A könyvtárbuszokba való beiratkozás mindenki számára ingyenes. A járművekben lehetőség van kölcsönzésre, helyben olvasásra, internetezésre, nyomtatásra, fénymásolásra, könyvtárközi kölcsönzésre, kézműves foglalkozás megtartására, és akár vetítésre is. A bibliobuszok egy hónapban két alkalommal jutnak el ugyanarra a településre, ahol másfél órát töltenek. A könyvtárközi kéréseket két héten belül teljesítik, amennyiben a dokumentum nincs kölcsönzés vagy előjegyzés alatt.

Kilenc térségre osztották a megyét

A Baranya Megyei Könyvtárellátási Rendszer indulásakor, még 2013-ban, az intézmény a megyét a magas településszáma miatt kilenc ellátási térségre osztotta. Egy-egy térséghez jelenleg 22–27 település tartozik és minden térségnek kijelölt referense van, aki tartja a kapcsolatot a területéhez tartozó könyvtárakban dolgozókkal. Az intézményből öt könyvtáros lát el referensi feladatokat (pécsi, pécsváradi, sellyei, szentlőrinci és villányi ellátási térség) valamint egy fő tartja a kapcsolatot az önálló, nyilvános könyvtárakkal. Továbbá egy megállapodás alapján négy könyvtáros vesz részt a Baranya megyei könyvtárellátásban a mohácsi, sásdi, siklósi illetve a szigetvári könyvtárakból.

