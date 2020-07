Elvitték a sorompót, szerencsére nincs szó építkezésről a Tubesen

Bizonyára még sokak emlékezetében él a Zengőre, majd a Tubesre tervezett lokátor-állomás építése ellen folytatott küzdelem, amelynek egyik jelentős mozzanata volt 2009 decemberében egy sorompó elhelyezése. A Biokom ezt most elbontotta – írja a Pécsi Újság.hu.

Tavaly volt tíz esztendeje, hogy a pécsiek megnyerték a Tubesért folytatott küzdelmet. Még 2005-ben döntött úgy az akkori, szocialista kormány – élén Gyurcsány Ferenccel –, hogy a nagy ellenállás miatt a Zengőre tervezett NATO-lokátort a Tubesen építik meg. A helyiek minden szalmaszálba igyekeztek belekapaszkodni: a beruházás megállításának lehetőségét többek közt a népszavazás intézményében látták, a kezdeményezéshez pedig sokan csatlakoztak. A referendumot 2007 márciusában tartották, amely bár sok embert megmozgatott, mégis érvénytelen lett. Az urnákhoz a választásra jogosult állampolgárok 32,51 százaléka járult, 94,3 százalék a radarállomás megépítése ellen húzta be az ikszet. Az érvényességhez az kellett volna, hogy a választópolgárok több mint fele részt vegyen a referendumon.

A népszavazást a civilek sikeresnek tartották, illetve Tasnádi Péter polgármester is azt nyilatkozta, hogy figyelembe veszik az eredményt, illetve ígéretet tett arra, hogy egyeztetésbe kezd a szocialista kormánnyal, azonban nem tudta elérni a beruházás megállítását. A 2009. január 27-én elhunyt Tasnádi Péter polgármesteri székébe az időközi választás eredményeképpen Páva Zsolt ülhetett be. Az új városvezető egyik kiemelt célkitűzése volt a beruházás megállítása, ennek megfelelően pedig fontos döntések születtek. Elsőként KRESZ-táblát helyezett el az önkormányzat, amellyel megtiltották a 3,5 tonnánál nehezebb járművek behajtását az építkezésre kijelölt területre. Pár héttel később egy sorompót is elhelyeztek, a hegycsúcs megvédésével pedig biztonsági őröket bíztak meg. A lokátor ügye végül 2010-ben rendeződött: a Legfelsőbb Bíróság az építési hatósági osztályát új eljárásra kötelezte, ezt követően a honvédelmi tárca lemondott a beruházásról.

A tiltakozás egyik szimbólumává vált sorompót azonban most elbontották, a Tubesre vezető úton, illetve a környezetében munkálatokba kezdtek a Biokom szakemberei.

– A Biokom ütemezetten végzi az erdei utak karbantartását – nyilatkozta a Pécsi Újság.hu érdeklődésére Szilasi Tamás, a cég erdőgazdálkodási részlegének vezetője. – Ennek során gondoskodunk arról, hogy az utak eredeti szélességükben legyenek használhatók, ha szükséges, ritkítjuk a cserjéket, metsszük a fákat. A Lapis-tetőnél, a Tubesre vezető útnál azonban más beavatkozásokra is szükség volt. A zöldhatóság ugyanis felszólította a terület tulajdonosát, azaz az önkormányzatot, hogy távolítsa el az ott található, még 2009-ben elhelyezett betontömböket, tekintettel arra, hogy természetvédelmi területről van szó. A napokban elszállítottuk a tömböket, s velük együtt sorompót is. Utóbbi helyet viszont hamarosan egy újat helyezünk el, azaz a Tubesre vezető utat a továbbiakban sem lehet majd használni.

Szilasi Tamás hozzátette, az út mentén egyetlen fát sem vágtak ki, ott is csak metszési munkálatokat végeztek, illetve eltávolították az utat részben már elfoglaló cserjéket. Szó sincs tehát arról, hogy az utat szélesítették volna.