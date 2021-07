Ember magasságú gaz nehezíti az életet egy pécsi utcában

Elvadult tájon gázoltunk a pécsi Május 1. utcában, az önkormányzat ugyanis nem siet felvenni a harcot a gazzal. Egy helyi lakosnak a helyzetről a budapesti méhlegelők jutottak eszébe.

Már egy perce nyakig érő bozót között kocsikáztunk a Május 1. utcában, amikor elkezdtünk gyanakodni, talán túlmentünk a találkozási ponton. Egy helyi lakossal, Zdroba Károllyal beszéltük meg, hogy az utca végén, a háza előtt fogad minket. Mint kiderült, gyanúnk alaptalan volt, csak a buja növényzet miatt hittük azt, hogy véget ért a civilizáció, még egy percnyi gurulás után megpillantottuk Zdroba úr házát.

Olvasónk épp a tarthatatlan gazhelyzet miatt kérte, hogy látogassuk meg, nemrég a Dunántúli Napló sms- és Postabontás rovatában is írt: „elképesztő állapotok uralkodnak, miután az önkormányzat nem gondoskodik a zöldterület rendben tartásáról. A gaz már embermagasságú, a sok eső miatt most már az útra is kilóg, ami akadályozza a közlekedést. Minek kell történnie ahhoz, hogy a kaszálásra a városnak ebben az utcájában is sor kerüljön” – fogalmazott pár napja az sms-rovatunkban.

Valóban, a gaz néhol métereket elvesz az autóútból, a csalán szinte minden helyütt eléri egy kisebb növésű ember magasságát. Zdroba Károly elmondta: attól tart, hogy a kukásautó előbb-utóbb nem mer majd elmenni az utca végi házáig, nehogy valami baja legyen a járműnek. Szintén veszélyesnek tart egy hozzá közeli vadcsapást. – Volt, hogy fél méterre előttem ugrott ki itt egy szarvas. Rossz belegondolni, mi lenne, ha akkor történne ilyen, mikor valaki kisgyerekkel, babakocsival jön erre. Biztonságosabb lenne, ha legalább az útra belógó gazt lenyírnák – vélekedett.

Zdroba úr elmesélte, tizenöt éve lakik az utcában, kezdetben a szomszédos telkek előtt is ő intézte a fű lekaszálását, de egy idő után megelégelte a dolgot, és azóta inkább bejelentést tesz. – Minden évben csak akkor intézkedik az önkormányzat, ha én szólok. Idén viszont előbb a sajtónak szóltam, mert nem bízom már ebben a városvezetésben – mesélte. Mint mondta, próbálta az önkormányzati kommunikációhoz tartozó Pécs Tv-t is felkeresni, de nem sikerült felvennie velük a kapcsolatot.

Beszélgetésünkből kiderült, a problémát részben az okozza, hogy sok telektulajdonos elhunyt az elmúlt években, az örökösök pedig nem törődnek a portájuk előtt növekvő gazzal. Akad viszont önkormányzati tulajdonú terület is az őserdővé változott placcok közt, a városháza mégsem tartja rendben azokat. Zdroba Károly ezt epésen úgy kommentálta: „Ha Budapesten lehet méhlegelő, akkor ez itt lehetne birkalegelő.”