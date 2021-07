Rémisztő állapotban találtuk a meszesi köztéri lámpákat

Több olvasónk panaszkodott az elmúlt időszakban a meszesi közvilágításra. A városrészt nem a legbiztonságosabb környékek közt szokták emlegetni, amire a rossz éjszakai fényviszonyok rátesznek egy lapáttal. A helyszínen valóban alig találtunk ép világítótestet.

Szinte nem találtunk épp állapotban lévő köztéri lámpát Meszesen a Pákolitz István utcában. A lakótelep közbiztonsági helyzetéről még június végén cikkeztünk, ottlétünkkor egy idős hölgy azt mesélte: „A múltkor késő este jöttem haza taxival. Alig mertem elmenni a házig, miután kiszálltam. Nincs rendes világítás, az iroda (a meszesi közbiztonsági centrum) pedig üres volt. Négy év alatt sokat javult itt a közbiztonság, de éjjel nem ajánlott egyedül mászkálni ”.

Írásunkra reagálva egy olvasónk szerkesztőségünknek küldött levelében megerősítette, hogy a lakótelepen a közvilágítás állapota hagy maga után kívánnivalót, példaként pedig a Pákolitz István utcát említette. A ránézésre több évtizede felállított köztéri lámpák valóban meglehetősen viharvertek. A lámpabúra majdnem mindegyikről hiányzik, és a két körtésre tervezett szerkezetben rendre csak egy izzó van.

A megfelelő világítás elengedhetetlen lenne pont Meszesen, hiszen egyes részeit Pécs veszélyesebb környékei közé sorolják. Mint ismert, a bűnüldözőknek gyakran van dolguk a környéken, a városvezetés ezért jónak látta, hogy egy úgynevezett közbiztonsági centrumot alakítson ki a Szeptember 6. téren, körülbelül ötvenmillió forintból. Amikor legutóbb ott jártunk, több lakó is arról számolt be, hogy a centrum gyakran teljesen üres, és be is van zárva. Éppen ezért sokan máig nem értik, mi szükség volt kialakítani a centrumot, ami ráadásul nem is volt olcsó mulatság. Mikor a helyiek panaszaival szembesítettünk egy, az irodában dolgozó közterest, azt felelte, amikor nincs senki a centrumban, ők olyankor is a környéken cirkálnak. Így viszont adja magát a kérdés: miért nem volt elég a rendvédelmi erők jelenlétét fokozni ötvenmillió forint „elégetése” helyett?