Emlékezni indulunk hétvégén a temetőkbe

A mindenszentekre és halottak napjára készülnek már a pécsi köztemetőben is, ahol mindent megtesznek a kegyeletgyakorlás megkönnyítése és a méltó emlékezés biztosítása érekében.

Mindenszentek és halottak napja környékén jelentősen megnő a temetőlátogatók száma, így a pécsi sírkerteket fenntartó Biokom Nkft. is kiemelten készül az ünnepre. Ahogy közleményükben olvasható, a kegyeletgyakorlás megkönnyítése és a méltó emlékezés biztosítása érekében ügyeleti szolgálatot tartanak a Siklósi u. 43. sz. alatti irodaépületben október 31-én és november 1-én délelőtt kilenc és délután öt óra között, ahol teljes körű ügyintézést biztosítanak a hozzátartozók részére. Ügyfélszolgálatuk a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés és a temetésfelvétel tekintetében is rendelkezésre áll.

Szakipari munka – például síremlék-, és járdaépítés – október 22-től november 02-áig nem végezhető, kivéve az ebben az időszakban történő temetés előkészítését és az ahhoz kapcsolódó szakipari munkát. A látogatók számának növekedése miatt november 1-én és 2-án a temetőben személygépkocsival csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők közlekedhetnek. Az emlékezés meghittsége, zavartalansága közös érdek, ezért a társaság arra kér mindenkit, hogy a sírgondozásból keletkező hulladékot a parcella szélén lévő tárolóba gyűjtsék, valamint körültekintően helyezzék el a gyertyákat, hogy azok ne okozzanak tüzet.

Az emlékezők a temetőben november 9-ig reggel hat órától este nyolc óráig, november 10-től pedig reggel hét órától délután öt óráig tartózkodhatnak. A temető zárása után a Nagyárpádi úti portánál lehet elhagyni a területet. Ahogy minden évben, a Biokom ismét ingyenes parkolást biztosít november 2-ig a temető bővítési területén, a parkolót a Nagyárpádi út felől lehet megközelíteni. Az ünnepek környékén pedig a mozgásukban korlátozott látogatók számára elektromos kisautóval biztosítják a temetőn belüli könnyebb közlekedést.

Közös megemlékezéseket is tartanak

Idén is közös megemlékezésekre várják a temetőlátogatókat. November elsején három órától ünnepélyes szentmisét tartanak a pécsi köztemető Szent Mihály-kápolnájában, ezután kezdődik a központi ünnepség a ravatalozó előtti téren. Fél öttől lesz a gyülekező, 5 óra előtt 5 perccel gyújtják meg a gyertyákat, 5 órakor pedig emlékműsort tartanak. Ugyanezen a napon a város is rendez megemlékezést a Mindenki keresztjénél és az I. világháborús emlékműnél, az önkormányzat nevében Péterffy Attila polgármester koszorúzik 6 órától. A Lenau Egyesület szervezésében november 2-án is lesz egy megemlékezés 4 órától a II. világháborús magyar-német katonasíroknál.