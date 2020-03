Énekben remek, színházként kiváló

Van abban valami extra, ha magyar művészek, magyar közönségnek, francia nyelven énekelnek el dél-spanyol, egészen pontosan andalúziai történetet.

A Pécsi Nemzeti új operabemutatója, a Carmen ugyanis többek között ezt az élményt is megadja. Mindemellett egy percig nem ütközik meg ezen a közönség, mert végig tapintható a darabban a vérre menő feszültség, hihetetlenül erős énekesi (a sok jó közül is külön ki kell emelni az első szereposztásból Micaéla szerepében Tatai Nórát és Don Joséként Tötös Rolandot) és színészi teljesítményekkel. Igen színészivel is, mert Busa Gabriella Carmenként és Kristóf István torreádorként olyan hiteles karakter, hogy kizárólag az alkatukkal, mozgásukkal, színpadi jelenlétükkel is tökéletesen meggyőzőek lennének. Persze, kell a jogos sikerhez a kitűnő zene is, amit a Pannon Filharmonikusoktól hallhatunk élőben, Oberfrank Péter vezényletével.

Egy monumentális, látványos drámai előadás ez (olykor több mint ötvenen vannak színen, köztük egy kis gyerekkórus is), nagyon ismerős, élvezetes dallamokkal. Minden lenyűgöző – nem véletlen a több perces vastaps a darab végén. Számomra hiányérzetet csak az adott, hogy végig nagyon sötét tónusú a színtér, nyoma sincs a napfényes Sevillának, csak pillanatokra érzékelhető a mindig boldog cigányság életigenlése. Továbbá, hogy időnként fotószerűen kimerevednek a tömegjelenetek – kivétel a nyitókép, és a bikaviadalt felvezető jelenet. Ugyanakkor igen jól érzékelhető a történet mélysége is: a szabadelvű élet és a polgári erkölcsi normák ütközése.