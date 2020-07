Ennyire rossz a helyzet? Közbiztonsági centrumot hoznak létre Pécsen

Pécs több területén is régóta komoly gondokat okoz a közbiztonság, amivel sokszor köztisztasági problémák is járnak. Ezt gyakorlatilag Ruzsa Csaba alpolgármester is elismerte a legutóbbi közgyűlésen, ezért az önkormányzat közbiztonsági centrumot hoz létre a keleti városrészben – noha talán a belvárosban és Kertvárosban is szükség lehetne ilyen központokra.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen is szóba kerültek a veszélyhelyzet elmúltával Pécsre újból visszatérő közbiztonsági és köztisztasági problémák. A városlakók is naponta tapasztalják, hogy a belvárosban, de a déli vagy a keleti városrészben is vannak olyan közterületek, ahol nagyobb odafigyelésre van szükség a közrend fenntartása érdekében. Ruzsa Csaba alpolgármester szerint a történelmi belvárosban vannak terek, ahová gyakorlatilag naponta küldi ki a Biokom szakembereit, akik a közterület-felügyelőkkel karöltve igyekeznek rendet tartani az utcákon. Az önkormányzat ugyanakkor egyelőre csak a keleti városrészben készül közbiztonsági centrumot létrehozni, a többi városrészben nem. Megkeresésünkre a városháza úgy nyilatkozott, hogy noha a járványhelyzet miatti kijárási korlátozások ideje alatt szükségszerűen javult a közbiztonsági helyzet, a korlátozások megszüntetését követően a közbiztonsággal kapcsolatos problémák megjelentek, azonban ezeket kezelni tudták a rendőrség, polgárőrség és a közterület-felügyelet hatékony együttműködése révén. Azt elismerik, hogy a belvárosban történt néhány olyan eset, amelyek inkább köztisztasági, semmint közbiztonsági problémákat vetnek fel, ezért az önkormányzat szerint az ilyen problémák megoldásához nem szükséges közbiztonsági centrumot létrehozni. Álláspontjuk az, hogy azonnali beavatkozási menetrendre, a közbiztonság fenntartásában érintett szereplők együttműködésre van szükség, amelynek eredményeként az utóbbi időben emiatt jelentősen csökkent az ilyen jellegű esetek száma. Mindenesetre az ilyen jellegű problémáktól hemzsegő keleti városrészben lévő közbiztonsági centrum kialakítására a június 15-ei közgyűlés 40 millió forintot (plusz áfa) szavazott meg, a beruházás rövidesen elindul, a tervek szerint a centrum őszre elkészül a meszesi Szeptember 6-a téren. Azt ugyanakkor nem sikerült megtudnunk, hogy hányan fognak a centrumban dolgozni és milyen feladatokat fognak ellátni annak érdekében, hogy javuljon a lakók szubjektív biztonságérzete.