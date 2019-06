Eper mellett akár almafánk is lehet az erkélyen

A zöldségek, gyümölcsök házi termesztése költséghatékony és finom módja annak, hogy a nyári szezonban is friss étel kerüljön a családi asztalra. Kert nem jut ugyan mindenkinek, azonban a panellakásokban élőknek sem kell lemondaniuk a gyümölcs és a zöldség termesztéséről.

Nincs az a hely, ahol egy kis fortéllyal ne tudnánk biztosítani néhány növénynek azokat a feltételeket, amik mellett eredményesen nevelhetők. Így még a legreménytelenebb tömbházak erkélyein is megél néhány olyan növény, ami nem csak szép, de hasznos is lehet.

Ehhez nincs másra szükségünk csak néhány palántára, amiket manapság szinte bárhol, akár egy bevásárlóközpontban is megkaphatunk. Azonban kezdő kertészként érdemes elsősorban a piacon keresni ezeket a haszonnövényeket, hiszen itt igen olcsón, akár 250 forintért is hozzájuthatunk egyes példányokhoz. Ezen felül rendszerint a helyi kofák ellátnak minket egy-két hasznos szakmai tanáccsal is.

Az palántaárusok elmondása szerint a legkönnyebben termő balkonzöldségek egyike a paprika, amennyiben teraszunkat legalább napi tíz órát süti a nap. Érdemes a megvásárolt növényeket átültetni egy nagyobb cserépbe, mivel több földben több a tápanyag is. Emellett a balkonzöldségeket lehetőleg minden nap öntözni kell, különösen a nagy nyári forróságban, hogy szép termést hozzon.

Ha pedig inkább a gyümölcsöket kedveljük jobban, tarthatunk szamócát is, mivel a sok napsütés és öntözés mellett, nincs is szüksége többre. Ajánlott ebből a gyümölcsből a folyton termőt fajtát választani, mivel akkor egész nyáron szüretelheti a család.

Meglepő lehet, de az eper és az áfonya mellett, olyan nagyobb szemű gyümölcsöket is termeszthetünk a teraszunkon mint az alma. Ugyanis manapság lehet kapni úgynevezett oszlopos almát is, ami nem foglal kimondottan nagy teret, hiszen csak két méter magas és nincs egy méter széles. Mielőtt azonban belefogunk, érdemes széleskörűen tájékozódni.

Nem kell sok hely a fűszernövényeknek

A piacon már 200 forinttól találhatunk különféle fűszernövényeket, amiből a kofák elmondása szerint egy közel egy méteres balkonládában akár 8–9 félét is tarthatunk. Így mentát, bazsalikomot vagy akár oregánot is termeszthetünk, ezzel lefedve a legfontosabb fűszereket. Mindezek mellett sokan tartanak az ablakpárkányon levendulát is, amelynek nem csak finom illata és esztétikai értéke van, de ízletes frissítőket is tudunk belőle csinálni a tikkasztó hőségben. Azonban többen felhívták a figyelmet arra, hogyha forgalmasabb városrészben lakunk, rendszeresen mossuk le növényeinkre rakódott szennyeződéseket a növény és saját egészségünk érdekében.