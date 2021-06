Eper után indul a cseresznye dömping

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

Sziréna hangja töltötte be a pécsi vásárcsarnokot pénteken délelőtt. Nem kell megijedni, nem tűzriadó volt, hanem a hangosbemondón a rendőrség közleménye hangzott el. Felhívták a figyelmet, hogy vigyázzunk a pénzünkre, ne a hátsó zsebünkben tartsuk, illetve a táskánkat se hagyjuk felügyelet nélkül. Mint megtudtuk, a zsebesek szeretnek elvegyülni a tömegben, és ahogy péntek délelőtt láttuk a pécsi vásárcsarnok forgalmán, érdemes odafigyelni értékeinkre, mert a csarnok kezd emlékeztetni a régi időkre, egyre több a vásárló.

A kínálat egyre bőségesebb. Az eper már kifutóban van, és ez hatással lehetett a vásárlókra. Volt olyan árus, aki már dél­előtt 10 órára eladta a készlete színe-javát. A pultokon megjelent a magyar cseresznye és a meggy, aminek kilójáért 1000–1290 forintot kérnek.

– Igazi görögdinnyénk van, görög földről érkezett – mosolyog az eladó, mikor megnéztük mennyibe kerül a szép piros gyümölcs (lásd táblázatunkat).

A zöldségfronton akcióban kapható a káposzta, kelkáposzta, míg a paradicsom és a paprika ára is a múlthetihez képest pár forintot csökkent. Az egyik pultnál egy hölgy panaszkodott, hogy a tök drágább, mint a napokban volt, de ahogy megnéztük az elmúlt hetekhez viszonyítva itt is lefele mozgott az ár. Két hete egy kilóért 600 forintot kértek, most 490-et.

– Érdemes borsót is venni. Tavaly júniusban ezer forintért vitték, idén ahogy látja 500 és 800-ért áruljuk a csarnokban. Aki télen magyar borsót szeretne enni, annak érdemes többet vásárolnia belőle, és azt elteheti a mélyhűtőbe. Így nem kell mirelitet vennünk az őszi, téli időszakban – tanácsolta egy eladó, aki hozzátette, érdemes alkudozni is, mert ha többet vásárolunk belőle, akkor az ár is csökkenhet és ez más termékekre is érvényes lehet.