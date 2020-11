Épül már az új út a fejlődő ipari területen

A területen működő vállalkozások működésének biztosítása érdekében egy szervizutat is építenének a Nagyrét utcai iparterületen zajló nagyberuházás részeként.

Mint ismeretes, összesen 410 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város a fejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán.

A Nagyrét utca korábban is ipari terület volt, több termelő üzem is működik itt, az üres telkeknél azonban az infrastruktúra hiánya akadályozta eddig további cégek letelepedését. A már javában zajló fejlesztés során előközművesítés valósul meg, befektetésre alkalmassá téve a mintegy 15 hektárnyi területet, amelynek eredményeként a körtvélyesi városrész szomszédságában hamarosan új, munkahelyteremtő beruházások is indulhatnak.

A nagy tömegű földmunka után kiépítették a közműveket, majd kezdetét vette az útépítés. A területen lévő 11 ingatlan közül az egyiken egy működő vállalkozás, a másikon pedig egy kivitelezés alatt álló cég van jelen. Ezek megközelítésére csak az épülő út felől van lehetőség. A beruházás során több alkalommal a teljes utat le kell zárni, esetenként több, mint egy hétre – ez idő alatt az érintett üzemek működése ellehetetlenülne. Ezt elkerülendő, az épülő út nyomvonalától északra egy szervizutat épít az önkormányzat, amelyre pályázati támogatásból biztosítanák rá a forrást.

A Nagyrét utcánál a közműellátás mellett a közlekedési lehetőségeket is biztosítják: út, járda, kerékpárút, buszmegálló és csapadék­elvezető-rendszer épül, a víz-, illetve szennyvízhálózat, valamint a földgáz és az elektromos áram telkekre való bevezetésén kívül. A fejlesztés előnye, hogy a körtvélyesi városrészt megnyitja a Sikondai út irányába, ami a tömegközlekedés szervezése szempontjából kedvező.