Érdemes időben megrendelni a karácsonyi ajándékokat

A különböző korlátozások miatt idén még inkább szükséges, hogy időben rendeljen, aki külföldről – különösen az Európai Unión kívülről – szeretne karácsonyi ajándékot vásárolni. A Magyar Posta és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkészült a többletfeladatokra.

Sokan nem szeretik az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyiajándék-vásárlást, és már októberben elkezdik beszerezni a csomagokat szeretteiknek. Az idei évben ezt különösen jól teszik, a járványhelyzet miatt ugyanis akár hónapokba is telhet mire megérkezik a rendelés az Amerikai Egyesült Államokból vagy Ázsiából. Mint arra a Magyar Posta Zrt. közleményében felhívták a figyelmet, jelentősen megnőtt az igény az online vásárlásokra idén a tavaszi veszélyhelyzeti időszakban, többen vásároltak így a korábbiakhoz képest és sokan rendeltek külföldről egyéni védőeszközöket is. Ezzel párhuzamosan a postai szállítási útvonalak időszakos akadályozottsága miatt kiszámíthatatlanná vált az Európai Unión kívülről érkező árutartalmú küldemények szállítási ideje, az első félévben mintegy negyedével csökkent a nemzetközi bejövő árutartalmú küldemények volumene az előző évhez képest.

– A legtöbb külföldről rendelt termék továbbra is Kínából származik, és ezek többsége közönséges levélküldeményként érkezik Magyarországra – fogalmaztak.

Ezek a levelek sok esetben méretük és alakjuk miatt nem férnek bele a postaládába. Egy idén bevezetett fejlesztésnek köszönhetően a papíralapú értesítés helyett már SMS-ben vagy e-mailben értesíti a posta a címzettet, amennyiben a címiraton szerepel a telefonszáma vagy az e-mail-címe. Ezért javasolják, hogy a pontos cím mellett a telefonszámot vagy az e-mail-címet is adják meg az emberek.

A posta információi alapján a csomagok szállítási ideje leginkább attól függ, honnan rendelik: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet, ezt az időtartamot tágíthatja az útvonalak járvány miatti akadályozottsága. A Magyar Posta a kézbesítési időtartamáért felelős, amely küldemények átvételétől a kézbesítésig terjed. Ez jellemzően a vámkezelést követő 1-2 nap.

Javasolt nyomkövetést is kérni

A posta felhívta a figyelmet arra, hogy segíti a sikeres kézbesítést, ha pontos a szállítási cím: például, ha munkahelyre kéri a vevő a csomagot, akkor a megrendelő neve mellett a cég nevét is fel kell tüntetni. Fontos tudni, hogy ha egy küldemény az Európai Unión kívülről érkezik, azt mindenképpen vámkezelni kell. A csomagon szerepelnie kell az áru pontos megnevezésének és a megrendeléskor kifizetett összegnek is. A külföldi megrendelés esetén javasolt többletszolgáltatásként nyomkövetést is kérni, így az ügyfél naprakész tájékoztatást kap küldeménye várható érkezéséről. Ha megrendeléskor ingyenes szállítást választják, annak útját nem lehet nyomon követni, a csomag érkezése kevésbé kiszámítható.