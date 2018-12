Érdemes megelőzni a súlyos fagykárokat a sírkertekben is

Az elmúlt hetekben éjszakai fagyokra lehetett számítani, ezért a legtöbb településen téliesítik a temetőket is. Egyebek mellett arra hívják fel a lakók figyelmét, hogy a sírokat is érdemes rendbe tenni az év leghidegebb hónapjaira.

A téli évszak közeledtére és a fokozódó lehűlésre való tekintettel a Pécsi Köztemető felhívásban kéri a lakókat, hogy a hozzátartozóik síremlékeit téliesítsék, ezzel kerülhető el, hogy a fagyok károkat okozhassanak.

A temető látogatóit arra kérik, hogy még a fagyok kezdete előtt víztelenítsék a síremlékeket és takarják le a vázákat, ugyanis ezzel megelőzhetik a fagyok által okozott károkat. A Mindenszentekkor kivitt élő virágokat – ha még nem történt meg – érdemes már leszedni, a vizet pedig kiönteni a vázákból.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Van olyan sírkő, amelynek anyaga kevésbé állja az időjárás viszontagságait, ilyen a mészkő, amely üledékes eredetű kőzet, ezért a savas esők hatásának kevésbé áll ellen. Emellett rengeteg indiai, kínai behozott gránitból is készülnek sírkövek, amelyek több vizet szívnak magukba, mint az megengedett, ezért nem fagyállóak. Ezen kívül az esőzések hatására oxidálódhatnak is.

A Pécsi Központi Köztemető területén a vízhálózatot hétfőn zárták el, ahhoz, hogy megnyissák az szükséges, hogy az éjszakai és a napi hőmérséklet plusz öt Celsius fok fölé emelkedjen. Ha az időjárás úgy alakul, akkor legközelebb az öntözővíz-hálózatot jövő év március 15. és április 1. között nyitják meg újra, erről természetesen előzetesen is tájékoztatják majd a látogatókat.

A temetőt üzemeltető cég az elmúlt napokban a Zsolnay-szórókutat is lezárta, a rendszert pedig víztelenítette. Ahhoz, hogy újraindítsák a rendszert, az éjszakai és a napi hőmérsékletnek mínusz két Celsius fok fölé kell emelkednie. Addig is felmerülhet igény a hamvak szórásos elhelyezésére, de erre a Zsolnay-szórókút ismételt beüzemeléséig nem lesz lehetőség. A Pécsi Köztemető a felhívásában kitért arra is, hogy a hamvak átmeneti megőrzését vállalja, vagy urnafalban tud bérsírhelyet biztosítani a téli hónapokban.

Siklóson is víztelenítettek már

Nem csak Pécsen, hanem valamennyi településen gondoskodtak már a téliesítésről. Az önkormányzatok által üzemeltetett temetőknél a városgondnokság munkatársai végezték el a víztelenítést, vagy ha cég az üzemeltető, mint a siklósi köztemető esetében, ott is ellátják ezt a feladatot. Siklóson a Horváth temetkezési vállalkozó üzemelteti a köztemetőt. Horváth Melinda elmondta, ők már hetekkel ezelőtt elzárták a vizet, a kutakat letakarták és kiírták azt is, hogy a látogatók legközelebb hol tudnak öntözővizet engedni. Erről minden évben gondoskodnak, hiszen a fagykár megelőzése mindenki érdeke. Az utóbbi években pedig volt rá példa, hogy tartósan mínusz 10 fok körüli hőmérséklet volt. A tapasztalatok szerint a látogatók maguk is gondolnak arra, hogy megvédjék a szeretteik síremlékét. Mindenszentek után két három héttel lecserélik a már elhervadt virágokat művirágokra, emellett pedig letakarják az érzékeny – nem fagyálló részeket is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS