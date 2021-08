Érdemes szakmát tanulni, ha valaki nem megy egyetemre

A biztos jövő és megélhetés érdekében fontos számba venni a szakmatanulás lehetőségeit is – hívja fel a figyelmet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Azok a fiatalok, akiket egyetemre, főiskolára az érettségit követően nem vettek fel, vagy akik meg se próbálkoztak a felvételivel, sok érdekes és izgalmas szakma közül választhatnak.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal csak a rossz hírnek tud örülni

– Ha nagyon nem muszáj, ne menj még ki érettségivel a kezedben a munkaerőpiacra. Tanulj! A biztos jövő és megélhetés érdekében fontos számba venni a szakmatanulás lehetőségeit is a pályaválasztás előtt – hívta fel a figyelmet a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK).

Mint ismeretes, a felsőoktatási intézmények ponthatárait már kihirdették, a pótfelvételik eredménye várhatóan augusztus 25-én kiderül.

– Akiket nem vettek fel, vagy akik meg se próbálkoztak a felvételivel sok érdekes és izgalmas szakma közül választhatnak. Olyan is megtalálható a kínálatban, amelyhez kimondottan érettségi szükséges. Mindezt itt helyben, Baranyában és ingyen, államilag támogatott formában – hangsúlyozta a PBKIK. A technikumok érettségihez kötött szakmákat kínálnak, amelyeket általában két, esetenként három év alatt lehet megszerezni szakképző intézmény szervezésében, iskolarendszerű formában. A szakképző iskolák érettségihez nem kötődő alapszakmákat kínálnak kétéves képzéssel.

– Érdemes számba venni azt a lehetőséget is, hogy egy érettségi után megszerzett technikusi szintű szakmával akár többletpontokkal és -tudással felvételizhetnek a diákok a szakirányú felsőoktatásba. A technikusi oklevél emelt szintű érettséginek számít – ezt fontos tudnia mindazoknak, akik később az ágazaton belül szeretnének továbbtanulni – hívta fel a figyelmet a kamara.

A választásban segítséget is nyújtanak: a baranyai technikumok és a szakképző iskolák listája a www.palyavalasztasbaranya.hu oldalon az „érettségi után” menüpont alatt megtalálható. Ezen kívül a www.kepzesbaranya.hu oldalon is minden szükséges információ elérhető. Fontos kiemelni, hogy aki nappali munkarendben tanul, annak ösztöndíj is jár és a diákigazolványát is használhatja tovább. A PBKIK előre egyeztetett időpontban egyéni tanácsadásra is várja az érdeklődőket személyesen vagy az online térben.