Erdőt telepít a város, a kutyafuttató megmarad a Névtelen utcában

Fákat, bokrokat vágnak ki a Névtelen utcában, a kutyafuttató környékén – adtak hangot felháborodásuknak olvasóink.

Úgy tudják, az önkormányzat fásítást végez a területen – nem értik, hogy ehhez miért szükséges a meglévő, egészségesnek látszó növények megsemmisítése. Kifogásolják továbbá, hogy a korábban Meszes patak mentén kivágott diófák helyére se ültettek még semmit.

Az olvasói észrevétel kapcsán a Pécsi Városházától a következő tájékoztatást kaptuk: A Névtelen utcában önkormányzatunk ingatlanán jelenleg erdőtelepítés előkészítése zajlik a Biokom Nonprofit Kft. kivitelezésével. Ennek keretében első lépésként a korábbiakban a lakosság által is kifogásolt gondozatlan területen történt egy bozótirtás.

Az eredeti növényállományból megtartották azokat a diófákat, amelyek állapota ezt megengedte. Az értéktelen növényzet leirtása után talajelőkészítő munkák következnek – a talajegyenetlenségeket, gödröket eltüntetik, majd az ősz folyamán, de legkésőbb késő őszig egy vegyes állományú erdő telepítésére kerül sor.

Az érintett, több mint 19 ezer négyzetméteres területen korábban kutyafuttatót jelöltek ki. Az erdőtelepítéssel ezt a funkciót az út másik oldalán található, szintén önkormányzati tulajdonú ingatlan tölti majd be. Tehát a kutyások számára eddig is és a jövőben is lesz megfelelő nagyságú zöldterület.

– Úgy gondoljuk, hogy a telepítésre kerülő erdővel egyrészt a környék minősége is pozitív irányba fog elmozdulni, emellett példaértékű, hogy lakóterület belső részén ekkora erdőfelület jöhet létre a városban – áll a Pécsi Városháza válaszában. Hozzátették, a levegőminőség javítása, mint önkormányzatunk által kitűzött cél és a klímaváltozásra történő felkészülés szempontjából sem elhanyagolható a jelenlegi beruházás.