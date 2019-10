Érkeznek a védőoltások, érdemes beadni a szert

Elérkezett az influenza elleni védekezés megkezdésének az ideje – a három éven felüliek oltóanyagai ezen a héten érkeznek Baranyába, az ennél fiatalabbak vakcinái október végén várhatók.

Az influenzajárvány kitörésétől egyelőre nem kell tartani, ám itt az ideje a védekezés megkezdésének. A tapasztalatok szerint jellemzően január-februárban kezdődtek a tömeges megbetegedések, de volt már példa a járvány decemberi megjelenésére.

– Magyarországon évente több százezren betegszenek meg az influenza tüneteivel, ezért fontos, hogy minél többen védekezzenek a fertőzés ellen és kérjék az ehhez szükséges oltást – hívja fel a figyelmet a Baranya Megyei Kormányhivatal.

– A három éven felüliek védelméhez szükséges 50 ezer oltóanyag ezen a héten érkezik meg Baranyába, a három éven aluli gyermekek részére pedig október végétől további 200 térítésmentes adag áll majd rendelkezésre. Az előbbi oltóanyag mennyisége megegyezik a tavalyival, amelynek akkor mintegy 60 százalékát használták fel a háziorvosok – tájékoztatta lapunkat a Baranya Megyei Kormányhivatal. Hangsúlyozva, hogy a három év alattiaknak szükséges oltóanyagból 20 adaggal több érkezik most, mint az elmúlt évben, amit az is indokol, hogy az előző influenzaszenzonban ebből százszázalékos volt a felhasználás.

Fontos tudni, hogy térítésmentesen jár az oltás a 60 éven felülieknek, krónikus betegségben szenvedőknek, a várandósoknak, az egészségügyi és szociális intézményekben ápolt személyeknek, de azoknak is, akik munkájuk révén az említett veszélyeztetett csoportokkal kerülnek kapcsolatba. Az influenza elleni védőoltás mindenkinek ajánlott, beadatásával családtagjainkat, gyermekeinket, idős rokonainkat, beteg hozzátartozóinkat, kollégáinkat is védjük. Ha be vagyunk oltva, jóval kisebb a veszélye annak, hogy megfertőzzük őket. Azok, akik nem tartoznak a fertőzéssel kiemelten veszélyeztetettek közé, és nem igényelhetik az ingyenes oltást, a háziorvossal konzultálva a gyógyszertárakban szerezhetik majd be a térítéses oltóanyagot.