Erőműper: elmarad Vicze és Péterffy mai meghallgatása

Mégsem néz ma farkasszemet a bíróságon Vicze Csilla és Péteffy Attila a régóta húzódó pereskedésük apropóján, pedig még mindig sok a tisztázatlan kérdés.

Elmarad az a szerdára kiírt személyes meghallgatás, amelyen először találkozott volna Péterffy Attila pécsi polgármester, és Vicze Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivője az erőművi fatüzeléssel kapcsolatos perben. A mozgalom közleménye szerint a tárgyalást, amelyen a felek teljes körű meghallgatására került volna sor, a bírónő betegsége miatt kellett elhalasztani.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Péterffy Attila kezdetben több sajtóközlemény és szórólap ürügyén perelte be Vicze Csillát, a polgármester szerint ugyanis valótlan állítás, hogy „2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván 3 millió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban”, amivel megsértették a jó hírnevét. Péterffyék időközben módosították a keresetüket, az ötszázezer forintos sérelemdíj követelését elengedték, és most már becsületsértés miatt perelik a környezetvédő civilek szóvivőjét. A városvezető úgy érvel, hogy Vicze Csilla olyan bántó véleménnyilvánítást tett, amely alkalmas a polgármester társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására.

Mit jelenthet az, hogy fa?

Vicze Csilla a keresetmódosítást úgy kommentálta, hogy egy év után tudhatta csak meg, pontosan mit is sérelmez a polgármester. Álláspontja szerint a közfeladatot gyakorló személlyel szemben a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadsága kisebb mértékben korlátozható. Vicze azt is leszögezte: az erőművi fatüzelésnek nyoma van az erdőkben is, és ezt be is tudják bizonyítani.

Emlékezetes, egy korábbi meghallgatáson a beidézett Péterffy Attila azt fejtegette: „nem értem, hogy mit jelent az, hogy fa”. Szerinte ugyanis dilettáns és laikus az a megközelítés, ha valaki fáról beszél, mert „ebben a szakmában olyan a kifejezések vannak például, hogy tűzifa, hengeres fa, széldeszka, erdei- és faipari apríték, fűrészpor”. A CMM szóvivője meghatónak találta ezt a magyarázatot, hiszen köznapi értelemben véve a fafogalmának körébe beletartozik a hengeres fa és az ág is, a fa kivágása után az utóbbi sem marad ott a levegőben. Péterffy Attilánál egyébként lapunk nemrég érdeklődött arról, mennyi fát használt fel pontosan az általa vezetett erőmű, de a polgármester kitérő választ adott.

Sólyom Lászlót nem perelte Péterffy

Nemcsak pécsi civilek, de korábban Sólyom László, köztársasági elnök is keményen bírálta az erőművi fatüzelést. Sólyom László a bama.hu tudósítása szerint ugyanis a biomassza erőműben tett látogatását követően a sajtó előtt azt mondta 2008 nyarán, hogy „az erőművi fatüzelés egy valóban biomassza eltüzelésének lehetőséget nyújtó rendelet tökéletes félreértelmezése és kihasználása. Nem más mint fatüzelés, amelynek eredménye a közeli és távoli erdők kiirtása”. Arról viszont nem hallani, hogy az államfő pert kapott volna a nyakába, ezt csak a környezetvédő civilek szóvivője „érdemelte ki”.