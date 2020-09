Erősen fogytak az igenek, közbeszólt a vírus

Az év jól indult a házasságkötések szempontjából, januártól márciusig csak Baranyában 250-nel több esküvő volt, mint egy évvel korábban.

Esküvőt szervezni nem könnyű, hiszen egyelőre engedélyezettek az ötszáz fő alatti rendezvények, a vírushelyzet miatt azonban bármikor változhatnak a szabályozások. Vannak, akik már most lemondják a lagzit a növekvő esetszámok hatására. Egy pécsi pár is így tett, nekik jövő hétvégén lett volna az esküvőjük Bükkösdön. Egyikük tanúja Németországból érkezett volna, a határzár miatt azonban nem tudja, hogyan léphetne be az országba, és egyébként is több idős rokont meghívtak, őket véletlenül sem akarták megfertőzni – ezért döntöttek amellett, hogy pár nappal a házasságkötés előtt lemondják a rendezvényt.

Egy másik pár viszont abban reménykedik, hogy meg tudják tartani októberre tervezett esküvőjüket. Az eredeti időpont júliusban lett volna, később persze kiderült, hogy azzal nem is lett volna gond, de akkor már áttették az esküvőt őszre. A jelenlegi fejlemények miatt azonban egyáltalán nem biztos, hogy akkor megtarthatják. Persze azt is fontos hangsúlyozni, hogy házasságkötésre mindig lehetőség volt, csak lagzit nem lehetett tartani, így voltak olyanok is, akik amellett döntöttek, tavasszal egybekelnek, a lakodalmat pedig később rendezik meg.

A Pécsváradi Vár egy igen kedvelt helyszín, de májusig természetesen ott sem lehetett esküvőt szervezni. Ahogy Gászné Bősz Bernadett-től, a vár szakmai vezetőjétől megtudtuk, június közepétől viszont minden hétvégén volt ott lakodalom, és egyelőre úgy néz ki, ez novemberig így folytatódik. Sőt, már a jövő évi naptár is tele van, bár egy-két hely még felszabadulhat, hiszen vannak olyan párok, akik az idei időpont mellett jövő évre is foglaltak, hátha ismét szigorításokat vezetnek be. Ez is jól mutatja, hogy a bizonytalanság ellenére is megmaradt a házasodási kedv.

A jó évkezdés után jött a mélypont

A bizonytalan helyzetet a statisztikák is jól tükrözik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint megyénkben márciusig idén 462 házasságot anyakönyveztek, csaknem kétszázötvennel többet, mint egy éve. A házasságkötések alakulásában tehát addig nem éreztették hatásukat a koronavírus okozta járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések. Nem úgy, mint később, igaz, erre vonatkozóan már csak országos adatok vannak. A mélypont április végén, május elején volt, akkor országosan 472 házasságkötés történt. Ezután szépen lassan emelkedni kezdett a számuk, augusztus első hetében már több esküvő volt, mint az előző év azonos időszakában.