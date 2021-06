Erősödik a keresleti oldal is az albérletpiacon

Néhány nap, és vége a vizsgaidőszaknak, sok diák elhagyja nyárra a baranyai megyeszékhelyet, kiürülnek az albérletek. A leendő egyetemistáknak, ha nem akarnak lemaradni, már most érdemes körülnézniük a lakáspiacon.

A Pécsi Tudományegyetem karain a vizsgaidőszak vége változó, többségében június 18. körül végeznek a hallgatók. Ekkor sokan hazamennek, az albérletek megüresednek. Ám hamarosan véglegesek lesznek a felvételi pontszámok, az eredmények tudatában néhány héten belül ismét rengeteg diák keres majd albérletet. Az ingatlanközvetítők tapasztalatai alapján az ősszel kezdődő időszakban szinte senki nem adja ki lakását rövid távra. A főbérlők nagy része ilyenkor a hallgatókat célozza meg. A tanév kezdetével az albérletek árai ugrásszerűen megnőnek, ezért fontos mielőbb elkezdeni a keresgélést.

A járványhelyzet az albérletpiacra is igen nagy hatással volt. Ezt a lapunknak nyilatkozó ingatlanközvetítő is megerősítette. A járvány miatt, több okból kifolyólag is először túlkínálat keletkezett a piacon, és csökkentek az árak. Ám mostanra, a helyzet javulásának eredményeképpen egyre kevesebb a kiadó ingatlan a piacon, és ezzel egyenesen arányosan az árak is emelkednek. S jelentősen erősödik a keresleti oldal is.

És a legfontosabb kérdés: mennyi az annyi? Az egyik ingatlanközvetítéssel foglalkozó honlapon néztünk utána, hogy jelenleg mennyiért találunk bérleményt. Egy diákoknak alkalmas, jobb állapotban lévő egyetemvárosi, 50-60 négyzetméteres, 2 szobás ingatlanért átlagosan 90-120 ezer forint lakbért kérnek. Persze felszereltségtől függően, határ a csillagos ég. Egy inkább családok számára alkalmas belvárosi, 3 szobás lakás bérleti díja pedig 120-200 ezer forint körül alakul.

Mint arra tehát a szakértők felhívják a jövőbeni egyetemisták – s a jelenleg albérletet kereső párok, családok – figyelmét, aki teheti, annak érdemes már most lefoglalni az albérletet, mert most még olcsóbbakat is találhatnak, ám őszre már biztosan magasabbak lesznek az árak.

A kollégium is lehet alternatíva

Azon egyetemisták többsége, akik nem helyiek vagy bejárósok, két opció közül tud választani: az albérlet vagy a kollégium. A diákok pécsi lakhatásának jó alternatívája lehet a kollégium is, a PTE jól felszerelt intézményeiben tudnak szállást biztosítani a hallgatóknak. Az egyetem honlapján elérhető információk szerint egy ösztöndíjas hallgató akár havi 9 320 forintért is szállást találhat, de az önköltséges képzésben részt vevők számára is 12 ezer forinttól indulnak a férőhelyek. Általában már az egyetemi ponthatárhúzás másnapján megjelenik a kollégiumi pályázati felhívás, mely minden adatot tartalmaz a felvétel menetéről.