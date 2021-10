Erőt ad az embereknek az állatok közelsége

Az állatok világnapja alkalmából tartottak állatsimogatót a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola udvarán a Misina Természet és Állatvédő Egyesület jóvoltából.

Csincsilla, póniló, leopárdgekkó, teknősök, kutyák, bárányok, kecskék, törpesün és nyuszik is várták a diákokat. A csincsilla a gyerekek vállára, fejére is felült és időnként el is időzött ott, a törpesüni tüskéiről kiderült, nem is annyira szúrósak, mint gondolnánk, a póni pedig békésen engedte, hogy megsétáltassák. Némelyik gyerek először bátortalanul nyúlt egy-egy állathoz, ám rövidesen mindannyian feloldódtak a barátságos közeledést látva.

A Misina Egyesület vezetője, Farkas Tamás a gimnázium természettudomány tanára is, így már több mint huszonöt éve ünneplik hasonló módon az állatok világnapját. A gyerekek mindennapjait a gimnáziumban egy tanulást segítő kutyus, Nudli is támogatja. – Teljesen megszokták a fiatalok a jelenlétét, ő benn sétál a termekben, órák alatt is. Segít a gyerekeknek összpontosítani, a tananyag elsajátítását is megkönnyíti, jót tesz nekik, hogy időnként meg tudják simogatni – számolt be Farkas Tamás.

A Misina Egyesület év közben rendszeresen tart terápiás foglalkozásokat szociális otthonokban, iskolákban, amikor lehet, kórházakban is. Az állatok rengeteget segítenek például a demenciával küzdőknek, vagy műtétek utáni felépülésben is. Segíthetik a memória fejlesztését, a mozgáskoordinációt is, vidámságot és örömet szereznek a környezetüknek, így kiváló társak egy gyógyulási folyamatban is.