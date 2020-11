Értékőrző tájszobát alakítottak ki Peterden

Sok munkával és alapos gyűjtéssel Róna Gézáné és férje tájszobát alakított ki a baranyai kistelepülésen, Peterden, az egykori szülői ház felújítása után.

– Férjem és én peterdi születésűek vagyunk, de már negyven éve elköltöztünk. Édesanyám sem lakott már a faluban, négy éve meghalt, és akkor megfogadtam, hogy visszavásárolom a volt peterdi házunkat.

Felújítottuk lakóháznak, de arra is ígéretet tettem, hogy a falunak lesz egy tájháza. Végül tájszoba lett, a házunk végében lévő gazdasági épületek helyén alakítottunk ki egy helyiséget – mondta Róna Gézáné.

A pedagógus-házaspárnak Peterden éltek az szülei, nagyszülei is, ezért különösen kötődnek a településhez, nagyon fontos volt számukra, hogy egy tájházzal gazdagodjon a falu.

Róna Gézáné elmondta, a Peterdről elszármazottak nagyon sok ruhaneműt, tárgyat adtak, rengeteg hímzést, kézimunkát kaptak, jelenlegi peterdi lakosok is segítettek. A szobában konyhasarok és fürdősarok is található, illetve az ágyon lévő párnák között vannak olyanok is, amelyek még Rónáné anyukája és nagymamája kézimunkái voltak.