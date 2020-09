Eseménydús volt a nyári szezon a siklósi várban

Több mint 64 ezer látogatót fogadott a vár a nyár végéig, ami a több mint két hónapig tartó bezárás után sikeresnek mondható. Nem tudni, mi lett volna, ha a járvány nem akasztja meg a márciusban debütált klip sikerét, a várkapitány szerint azonban így is érezhető volt a hatása.

Idén február 27-én, az Utazás Kiállításon mutatták először be azt a videóklipet, melyben Szentgyörgyváry Péter várkapitány rappel és a vár munkatársai is énekelnek, szerepelnek.

A Vár a Tenkes alján című klipet négy nap alatt 100 ezren nézték meg, és gyakorlatilag nem volt az országban olyan újság, televízió, amely ne akart volna beszámolni valamilyen formában a produkcióról. Ezt a turisztikailag nagyon jelentős hírverést akasztotta meg a járvány miatti bezárás március közepén, azonban a nyitás után a vár munkatársai erejükön ­felül dolgoztak és mindent megtettek azért, hogy minél több látogató keresse fel őket.

– Eddig összesen több mint 64 ezer látogató jött el a várba, ami kiemelkedőnek számít még a tavalyi évhez képest is, hiszen júliusban és augusztusban is többen érkeztek, mint tavaly ezekben a nyári hónapokban

– mondta a várkapitány.

A sikeres szezon egyrészt annak köszönhető, hogy a turisták főként Magyarországon tervezték a nyaralásaikat, viszont hogy Siklósra is ellátogassanak, ahhoz az kellett, hogy felhívják a figyelmet a városra és erre a környékre, melynek egyik része volt a tavasszal debütált videóklip is. A várkapitány szerint a kisfilm érezhetően „dolgozott”.

– Látszott a látogatószámban a klip sikere, hiszen egész nyáron kíváncsian jöttek a látogatók és szerettek volna találkozni azokkal, akik szerepelnek ebben a produkcióban. És hát találkoztak is, megszólították őket, én magam is több gratulációt kaptam, illetve voltak vicces szituációk is a személyes találkozásokkor. Valaki például csodálkozva mondta, hogy én magát sokkal magasabbnak gondoltam – mesélte Szentgyörgyváry Péter.

Az eddigi években tapasztalható volt, Villányban és Harkányban töltötték az estéiket a turisták, most viszont ebbe a körbe Siklós is be tudott kapcsolódni, hiszen egész nyáron programokkal látták el a vendégeket. Nemcsak a hétvégéken, hanem hétköznap is tárlatvezetésekkel, vásári komédiákkal, foglalkozásokkal fogadták a látogató közönséget.

Hatalmas siker volt a rockmusical

Szentgyörgyváry Péter várkapitány elmondta, a nyári hónapokban lezajlott programokat a biztonsági előírások betartása mellett rendezték meg, a koncerteket a várudvarban, ültetett közönséggel tartották meg. Nagy siker volt a Várudvari Esték keretében megszervezett operettest és a várfesztiválra is ismét sokan érkeztek. Emellett hatalmas sikert ért el augusztus közepén a Kinizsi, a nép fia címmel előadott rockmusical koncert változata is, melynek dalszövegét maga a várkapitány írta, zenéjét pedig Balásy Szabolcs szerezte és olyan művészeket vonultatott fel, mint Sasvári Sándor, Rudán Joe, Beleznay Endre, Götz Attila, Csengeri Attila, Győrfi Anna, Kusnyér Anna, vagy a Voisingers és a Vivat Bacchus.