Ételcsomagokat osztottak a keleti városrészben

Tegnap délután Pécs keleti részén, a Török István úti Közösségi Házban több mint 200 darab élelmiszercsomagot osztott ki a pécsi önkormányzat a helyi rászorulóknak a Hitgyülekezete Szeretetszolgálat közreműködésével.

Az adományok átadásában Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Oszoli Dénes önkormányzati képviselő is tevékeny részt vállalt. – Az önkormányzat már hagyományosan minden évben megszervezi ezt az adományozást Pécs keleti részében az ünnepek előtti időszakban – mondta lapunknak Páva Zsolt. – Főleg rászoruló családoknak próbálunk segíteni, de azokról az egyedülálló nélkülözőkről sem feledkezünk meg, akiknek magányosan kell eltölteniük az ünnepeket. A csomagoknak köszönhetően talán több minden kerülhet karácsonykor az asztalra.

A polgármester hozzátette, hogy az élelmiszercsomagok főleg tartós élelmiszereket, illetve szaloncukordobozt tartalmaznak. Valamint elmondta, biztos benne, hogy az adományok jó helyre fognak kerülni. – A tavalyi évhez hasonlóan szeretetszolgálatunk idén is a kezdeményezés mellé állt, hogy ezzel segítsük a rászorulókat – emelte ki Agyaki Mónika, a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat régióigazgatója. – Most 165 élelmiszercsomaggal támogattuk az önkormányzat adományozását, amihez a Mecsek Füszért még 50 csomaggal járult hozzá. De alapítványunknak több folyamatos adományosztása is van ebben a hideg időszakban. Téli programunkban közel 600 csomagot fogunk még kiosztani.

