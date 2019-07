Évtizedek múlva is károsít a kiöntött fáradt olaj

Ez azonban amellett, hogy egyáltalán nem környezetbarát, komoly problémákat is hozhat, hiszen a csővezetékek falára lerakódva csatornadugulást okozhat, míg a háztartási szemétbe öntve nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban.

A használt olaj leadása csak egy apró feladat, amivel napról napra jobb emberekké válhatunk, példát mutatva embertársainknak és nem utolsó sorban csökkenthetjük az ökolábnyomunkat is. Hiszen a főzőolaj a háztartásokban talán legnagyobb mennyiségben keletkező különleges kezelést igénylő hulladéka.

Az éttermekből és az üzemi konyhákból szervezetten folyik a melléktermékként keletkező használt fáradt olaj elszállítása és feldolgozása, azonban a háztartásokban használt sütőolaj az esetek kilencven százalékában a lefolyókba kerül. Azt is kevesen tudják, hogy a fáradt olaj veszélyes hulladéknak minősül, így gyűjtésére, kezelésére fokozott figyelmet kell fordítani. Mivel élővizekbe kerülve veszélyezteti annak élővilágát. Ezért a Mol, környezetbarát tárolására teremtett megoldást azzal, hogy országszerte gyűjtőtartályokat helyezett ki, ahol a háztartások leadhatják az elhasznált étolajat.

Szerencsére napjainkban a lakosság is egyre környezettudatosabb, hiszen a háztatásokban keletkező hulladékot igyekeznek szelektíven gyűjteni. Így a műanyag-, papír- és fényhulladékok után, immár növekvő igény mutatkozik a használt háztartási olaj elkülönített gyűjtésére is.

Az egyik helyi benzinkút alkalmazottjától megtudtuk, hogy Pécsett jelenlég két helyen, az Endresz György utcai és Szigeti úti Mol kútnál van lehetőség leadni a fáradt olajat, azonban a megye szinte minden nagyobb településén vannak kijelölt pontok. Fontos, hogy a töltőállomásokon kizárólag lakossági eredetű, előre leszűrt fáradt olajat vesznek át, ami legfeljebb tíz literes kiszerelésben adható le. Az így begyűjtött olajat összegyűjtik, majd eljuttatják komáromi Rossi Biofuel üzembe, ahol bioüzemanyagot gyártanak belőle. Ennek köszönhetően környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát termék lesz belőle, amelyet a százhalombattai finomítóban használnak fel biokomponensként a gázolaj gyártásához.

A műhelyekben keletkező olajjal is el kell számolni

Gyakran találkozhatunk azzal, hogy sokan a környezetre veszélyes motorolajat, illetve fagy­állót egyszerűen a lefolyókba öntik, a kukába dobják, de az sem ritka, hogy a kert végében landol egy-egy ilyen tétel. Azonban csakúgy, mint a sütőolajat, az autószerelő műhelyekben keletkező hulladékot, így a fáradt olajat is az előírásoknak megfelelő üzemi gyűjtőhelyen kell tárolni. Nemcsak magára az olajra vonatkoznak azonban a szabályok, ugyanis minden veszélyes hulladékkal, például olajos ronggyal is el kell számolni. Valamint a keletkező hulladékról naprakész nyilvántartást kell vezetni, és évi 200 kilogrammot meghaladó mennyiség esetén a környezetvédelmi hatóságnak is jelenteni szükséges.