Ez bizony remek díjazás lehet

Nemrég a városvezetés sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a korábbi irányítás idején olyan ügyvédi díjakat fizettek ki, amik szerintük 30 százalékkal magasabbak az elvárhatónál. Most úgy tudjuk, hogy már több cég is szerződött a baloldali városvezetés által megajánlott új ügyvédekkel. A jogi átvilágítást információink szerint például a Pécsi Vagyonhasznosítónál 15 ezer forintos óradíj ellenében végzik el.

Ismert, a DK és az MSZP által segített Péterffy Attila polgármester pedig azt közölte: öt év alatt 1,3 milliárd forintot fizetett ki az önkormányzat az intézmények és cégek ügyvédi díjaira.

Az összeget azonban azóta eltelt 10 ezer munkaórával és a cégek számával elosztva jóval szerényebb számot kapunk. Főként úgy, hogyha az elmúlt években összesen közel 100 milliárdos fejlesztéseket lebonyolítását végző városháza, nagyobb cégek – így a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., a Zsolnay Örökségkezelő Nkft., Tettye Forrásház Zrt., Tüke Busz Zrt., Pécsi Városfejlesztési Zrt., a Pétáv Kft. és a Pécs Sport NZrt. – ügyvédi ügyintézését tekintjük. Az átlagos óradíj így 15 ezer forint körül alakul, ami a 10–40 ezer forint között mozgó piaci óradíjak alsó harmadára esik. Ám, mivel az említett cégek mellett még számos kisebb városi vállalat is van a kalapban, ezért még alacsonyabb összeg jöhet ki.

Erről tanúskodik az is, amit az új vezetésből kiábrándult baloldali forrásunk lapunknak mondott: az egyik városi cég ügyvédeinek díjai még ezt az összeget sem közelítették meg, hiszen 6000 forintos óradíjért dolgoztak, ezért például ellátták a szerződések teljes jogi kontrollját, vitték a peres ügyeket, részt vettek egyeztetéseken is.

Csizmadia szerint nem meglepő

Az ellenzék részéről a Fidesz frakció vezetője, dr. Csizmadia Péter a városházi intézkedésekre úgy reagált, hogy mindez nem meglepő, hiszen balliberálisok takarékosabb gazdálkodást ígértek, de új politikai pozíciókat hoztak létre. Tették ezt úgy, hogy csődöt emlegettek, de a polgármester aláírta, hogy van pénz a kasszában, amit az államkincstár is megerősített. Az átláthatóságot leépítették, hiszen több felügyelőbizottságból is kiszorították az ellenzéket, és most pedig ügyvédek „önkéntes munkáját” fizetik – mondta.