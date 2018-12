„Ez nem csak kísérletekről szól, átfogóan kell látni a természetet”

Rengeteg tehetséges középiskolás van Baranyában, de az elit mezőnyből is kiemelkedik Borbás Balázs kémikus, aki sorra nyeri a versenyeket megyei és országos szinten, és rendkívüli teljesítményéért a megyenapon Koltai Péter Díjat kapott.

– Hol tanul és hányadikos?

– A Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában, tizenegyedikbe járok, mert egy éves nyelvi előkészítőt is végeztem, majd németből megcsináltam a felsőfokú nyelvvizsgát és angolból is letettem a középfokút.

– A reál versenyek bajnokát érdeklik a művészetek is?

– Szívesen elnézegetem a képzőművészeti tárlatokat, olvasgatok szépirodalmat, de azért nem az önkifejező alkotás a fő erősségem. Drónfelvételeket készítek olykor-olykor, de az nem kifejezetten művészet.

– Mikor derült ki ez az igen erős affinitása a kémiához?

– Általános iskolásként az osztályfőnököm, Mukliné Kostyál Irén, aki a mai napig segíti felkészülésemet, látta a matematikai fogékonyságom, és már azelőtt beszervezett a kémia szakkörbe, mint ahogy felvettük volna a tárgyat. Az itt végzett kísérletek azonnal megérintettek, hetedikes koromban pedig az első kémiaversenyemen megyei első és országos ötödik lettem.

– Igaz, hogy sokakat a bonyolult számítások riasztanak el a tárgytól?

– Tény, hogy középiskolás szinten már húzós matematika is társul a kémiához. Ám a kémia szépsége a gyakorlati erejében rejlik. Van ebben egy kis filozófia, egy kis fizika, és a természetet kell átfogóan látni hozzá.

– Hogy viszonyulnak az iskolatársai a versenysikereihez?

– Akikkel közvetlen kapcsolatban vagyok, azok kifejezik, hogy büszkék az eredményeimre, iskolám diákjai és tanárai is támogatnak mindenben.

– Ha hazamegy, akkor kémiakönyveket búj órákon át?

– Teenager vagyok én is. Nézek angol nyelvű filmsorozatokat, és a korosztályomnak megfelelő könyveket olvasok. Szívesen kirándulok, s olyan barátaim vannak, akik valamiben ugyancsak kiemelkedők.

– És a lányok?

– Ezen a téren szó szerint működött a kémia, hiszen a szentesi barátnőmmel egy kémiaversenyen ismerkedtem meg.

– Német felsőfokú nyelvvizsga, kémia versenygyőzelmek. A jövő a berlini Humbold Egyetem?

– Itthon szeretném folytatni a tanulást, a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki szakát néztem ki. Mert legalább annyira érdekel a kémia gyakorlati alkalmazása, mint a kutatás.

Tarolt a különböző versenyeken

Borbás Balázs 2000-ben született Komlón. A Felsőszilvási Általános Iskolába járt, most a kökönyösi gimnázium 11. b osztályos tanulója. Az elmúlt öt évben a 7-8. évfolyamosok Hevesy György Országos Kémiaversenyén kétszer megyei I. és országos V. valamint II. volt, a 9-10. osztályosok Irinyi János Országos Kémiaversenyén a megyei versenyen háromszor végzett az élen, országos VI., II. majd I. volt, valamint abszolút győztesként az Irinyi-díjjal is megjutalmazták. Megnyerte az országos Curie Kémia Emlékversenyt, de matematikaversenyeken is szép eredményeket ért el.

