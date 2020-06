Ez történt 20 évvel ezelőtt június második felében a megyében

Villámcsapás, Árkád-tervek, POTE-uszoda, emeletes busz a Széchenyi téren. Ilyen eseményekkel, hírekkel foglalkozott a Dunántúli Napló 2000 júniusában.

Villámcsapás után pattant ki a tűzkakas

Feltehetőleg egy elektromos vihar következtében gyulladt ki Ócsárd határában egy hatvan méter hosszúságú, gépraktárként is használt épület – adta hírül a Dunántúli Napló 2000 júniusában. A lángokat a pécsi, a siklósi és a szigetvári tűzoltók együttes erővel próbálták megfékezni a szakadó esőben, de a tetőszerkezet teljesen megsemmisült és az épület is kiégett. Az oltást nehezítette, hogy a lángokban több gázpalack is felrobbant. Szerencsére senki sem sérült meg, de az anyagi kárt tízmilliós nagyságúra becsülték, ami valljuk be, 20 évvel ezelőtt nem kis összeg volt.

Egy pécsi uszoda megmentéséért fáradoztak

2000-ben az orvoskar uszodájának siralmas helyzete volt napirenden júniusban, amelynek megoldása összegyetemi érdek lehetett, hiszen nagyon fontos szolgáltatásokat nyújtott. A létesítmény állaga 20 évvel ezelőtt nagymértékben leromlott, így már éppen hogy csak működtethető volt, mondta dr. Ángyán Lajos, a Mozgásiam Intézet professzora a Dunántúli Naplónak akkoriban.

Megrepedt a medence fala, a szellőzőberendezés eldugult, a csövek elrozsdásodtak, az öltözők lepusztultak, a falburkolat mögött pedig elszaporodtak a csótányok. A felújítás tehát elkerülhetetlenné vált, a kérdés anno „csupán” az volt, lesz-e elegendő anyagi fedezet rá. Lett, hiszen az uszoda végül később is működött. Az PTE ÁOK Elméleti Tömbben működő medence egyébként 7,5 méter széles és 25 méter hosszú.

London Pécsre költözött

Egy igazi angol emeletes autóbusz is a Széchenyi térre költözött 20 évvel ezelőtt, amikor Brit Show címmel szervezett programot a Brit Nagykövetség és a pécsi Brit Tiszteletbeli Konzulátus. A találkozón üzletemberek, pedagógusok, kulturális szakemberek konzultáltak, de a nagyközönséget és a gyerekeket is érdekes rendezvények várták.

Szentlőrincen megadták a módját – Tűzijátékkal ünnepeltek

Ugyan a Kozármisleny ünneprontónak bizonyult, miután 2000 júniusában, az utolsó fordulóban nyert a már bajnok Szentlőrinc ellen, de ez nem zavarta a lőrinci szurkolókat, már Szigetváron, az idényzáró színhelyén nagy ünneplésben részesítették kedvenceiket, akik ezúttal piros-feketére (ez a sportkör színe) befestett hajjal léptek pályára. A köszöntés később áttevődött Szentlőrincre: a magasabb osztályba került együttes felújítás alatt lévő sporttelepén folytatódott. A színpadon dr. Kamarás István, a Baranya Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke kiosztotta a bajnokcsapat tagjainak az érmeket, maid a feljutás tiszteletére tűzijátékot rendeztek, aztán utcabál következett. A vigasság a sörsátorban és a „táncparketten„ – ami ezúttal a bitumenes kézilabdapálya volt – hajnalig tartott.

Ekkor indult tehát a Szentlőrinc felemelkedése, a kétezres években az NB III. meghatározó csapata volt, négyszer aranyat nyert, az NB II.-ben is kipróbálta magát. Most több mint egy évtizeddel később ismét az NB II. vár a baranyai település csapatára.

Két nagy, városképet formáló projekt 2000-ben még csúszásban volt

2000-ben arról adott hírt a Napló, hogy 2001 tavasza előtt nem kezdődik meg a Czinderi utcai új bevásárlóközpont (ez a mai Árkád) és a Búza téri hotel építése (ebből lett talán a Corso Hotel – a szerk.). A két legnagyobb városi fejlesztésnek akkor még technikai akadályai voltak. Az Árkád esetében módosítani kellett a területre érvényes rendezési tervet. A városképbe szervesen illeszkedő, hatalmas centrumot húzna fel a tulajdonos, amely külföldi mintára épülne – írta akkor a lap. Most 20 évvel később ki-ki ízlése szerint eldöntheti, hogy ez sikerült-e.

A lap akkor arról is írt, hogy 2001-ben kezdődhet a Búza tér nyugati részén, annak a háromcsillagos hotelnek, parkolóháznak és élelmiszeráruháznak az építése, amely német beruházásban készülhet el. Ebből a szép tervből 20 évvel később csak a hotel valósult meg, igaz az négycsillagos lett. A Búza tér egy része továbbra is egy furcsa torzó.