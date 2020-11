Ez történt 30 éve Baranyában, csattantak a pofonok is

Ezúttal Siklósra fókuszálunk az írásos történetekben, Laufer László fotói viszont a megye többi részéről is villantanak fel pillanatokat 1990. novemberéből.

Mintha Chicago lett volna 30 éve a délvidék

A siklósi polgármester választást megelőző hétvégén több pofon is elcsattant a város központi éttermében 1990 novemberében. Egy többek által is verekedősnek tartott helybéli polgár osztogatta a füleseket látszólag minden különösebb ok nélkül, úgy, mint aki már mindent megengedhet magának. A taxisblokád ideje alatt ugyancsak történt egy s más. A város egy másik nagy verekedőse az útját álló taxisokba kötött bele. A dolog tettlegességig fajult.

Egy másik blokádnál — Harkányban — ittas személy hajtott gépkocsijával a várakozók közé, de ha nem lennének ilyen kirívó esetek, akkor sem biztos, hogy a környéken élők nyugodtan sétálgathatnának az éjszakai utcán. Vókányi fiatalokból álló csoportok gyakorta randalíroznak Siklós, Harkány, Újpetre és Villány térségében. Fiatalokba, védtelen öregekbe kötnek bele, a „banda” vezetője legutóbb a villányi Oportó étterem táncparkettjén minden ok nélkül leütött egy fiatal lányt.

Lakótelepi disznótor

„Főzőcske” – valóban okosan, így summázható az a program, amelynek résztvevői három négyemeletes, lakótelepi házban élő közel 60 család volt Siklóson 1990. november 10-én.

A közös költséggel, közös munkával rendezett disznóölésnek mindössze két kárvallottja volt: a rénfára került jószágok. Az egész napos program nemcsak a disznótorban merült ki, „kísérőként” borversenyt is rendeztek, illetve estétől a résztvevők számára rendezett bállal zárták a rendezvényt. Természetesen itt tombola is volt, a fődíjak pedig – mondani sem kell – néhány csülök. Mindössze ennyi maradt a közel 150 személyes disznótorosból.