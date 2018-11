Ez történt harminc éve Baranyában: fénykorát élte a Konzum, táncoltak a Ságváriban

Harminc évvel ezelőtt, 1988 novemberében jócskán meglazultak már a rendszer eresztékei, és ott volt a levegőben lépten-nyomon a nagy változás előszele, mindemellett az ünnepek és a hétköznapok még a régi jól begyakorolt rend szerint zajlottak – legalábbis erről árulkodnak a korabeli fotók.

Ha azt mondom például, Makrisz Agamemnon, a pécsieknek kivétel nélkül a Mecsek-oldali szárnyas Niké ugrik be, pedig ekkor a szobrász szigetvári alkotása született meg, s a korszellemnek megfelelő csinnadrattával (jövőbe tekintő beszédekkel, fiatalok díszsorfala mellett) avatták fel.

És táncoltak a Ságváriban. Eddig rendben, de mi az, hogy Ságvári? Hol volt, és mit csináltak itt? Nos, az uránbányászok munkásszállójához kapcsolódó művelődési házról van szó, és ma a Pécsi Harmadik Színház működik benne.

Persze volt már sportcsarnok meg Konzum Áruház is, országos eseményekkel, hatalmas tömeggel. De nem is lehetett másként, hiszen a Konzumnál nagyobb bevásárlóközpont nem létezett akkor az egész régióban!

Szalad az idő, jól jelzi ezt, hogy harminc évvel ezelőtt is ünnepeltek már a megyében 100 éves sportegyesületet, és akkortájt nem az autópálya alag­útjairól beszéltek a nagy utazók, hanem a vasút Abaliget melletti föld alatti pályájáról.

Akkor még hó is volt. Igen, novemberben, nem is kevés, a hozzá tartozó zimankós idővel. Ugye olyan, mintha valahol nagyon messze lennénk? S hogy mi minden volt még, ami megdobogtatta a baranyaiak szívét, de ma már nyoma is alig maradt? Például volt Hirden a kenderfonó üzem.