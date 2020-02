Ez történt harminc éve: nem csak a divat más

Ha harminc évvel korábbra tekintünk vissza, láthatjuk, mennyi minden megváltozott azóta – vagy éppen azt, hogy mennyi minden maradt változatlan.

A nők már 1990. februárjában is tanultak önvédelmet vagy éppen aerobikórán formálták testüket, a tekebajnokság pedig közelebb hozta a cégek dolgozóit. Igazi csapatépítő tréning volt, még ha nem is nevezték nevén. Az atomtemető kérdése is felmerült már, csak erről nem Bodán, hanem Ófaluban tartottak fórumot. Pezsgett a város sportélete, és persze, hogy a labdarúgás volt a legnépszerűbb.

A foci vérre menő küzdelmet jelentett, és a győztes csapat büszkén vehette át a kupát. A pécsiek edzését még Mészöly Kálmán, a labdarúgó-válogatott akkori szövetségi kapitánya is megnézte. A játékosok azért tudták, hogy nemcsak a technika számít, hanem jól is kell kinézni a pályán, ezért az akkori divatnak megfelelően lőtték be a frizurájukat – szerencsére a trend mára megváltozott, ahogy sok egyéb dolog is.

Harminc éve ritka látványnak számított, hogy a pécsi vásárcsarnokban halmokban állt a banán, amihez kilónként kilencven forintért lehetett hozzájutni. Sőt, amik kicsit megbarnultak, még olcsóbbak is voltak. Ma már természetes, hogy egész évben válogathatunk a déligyümölcsök között, csak ennek meg kell fizetni az árát. A „Ruszkik, mars haza!” felirat is lekopott a Niké-szoborról, de a felnőtt hokicsapatnak is régen szurkolhattunk a pécsi műjégpályán.