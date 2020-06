Ezredik útjára indult a megyei kormányablakbusz

Fél évvel meghosszabbították a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok érvényességét.

Kedden délelőtt megtette 1000. útját is a baranyai településeket járó kormányablakbusz. A mobilizált kormányablak jubileumi kitelepülése Mohácson volt, ahol Domokos Péter kormányablakokért felelős miniszteri biztos Horváth Zoltán kormánymegbízottal, valamint Pávkovics Gábor alpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatót. Elsőként a kormánymegbízott mondta el köszöntőjét, amelyben kiemelte, hogy a busz segítségével a feladatellátás kezdete – 2018 novembere – óta közel 35 ezer kilométer futásteljesítménnyel több mint 4500 ügyet intéztek el a dolgozók.

A busz előre meghirdetett időpontokban járja végig azokat a településeket, ahol nincs állandó ügyfélszolgálat, de használják őket nagyszámú ügyfelek egyidejű kiszolgálására is. Akár egy rendezvényen, de például több kórházban is megjelent a busz, amikor az elektronikus személyi igazolványt kellett nagy mennyiségben, rövid idő alatt az egészségügyi dolgozóknak kiállítani.

Domokos Péter elmondta, hogy a mobilizált kormányablakok jelenleg 11 megyében teljesítenek szolgálatot, ám hamarosan újabb tíz kormányablakbusz áll szolgálatba országszerte, így valamennyi megye és a főváros is rendelkezik majd mobil ügyfélszolgálattal. Pávkovics Gábor többek között azt is említette, hogy a busz jövőben a Mohácsi-szigetre is át fog járni.

A szolgáltatással, valamint a menetrendekkel kapcsolatos aktuális információk a kormanyablak.hu oldalon érhetők el, így az ügyfelek előre tervezhető módon, akár helyben is intézhetik a kormányablak ügyfélszolgálatokon intézhető ügyeiket.