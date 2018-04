Ezrek kóstoltak az idei SVÉT-en

Vidéki éttermek és cukrászműhelyek válogatott kínálatát kóstolhatták végig az idei palkonyai SVÉT vendégei.

A Stílusos Vidéki Éttermiség immár hagyományos rendezvényén az idén több újdonsággal is készültek a résztvevőknek, akik a két nap alatt gasztrobloggerekkel is találkozhattak, illetve érdekes workshopokon is részt vehettek. Ezek egyebek mellett a csokoládéról, a szarvasgombáról, a fűszerekről, a pezsgőfélékről adtak részletesebb képet.

2018-ban a Gasztronómia Éve van a Villányi Borvidéken, ezért ezúttal kiemelt szerepet kapott Villány és Pécs gasztronómiája. A regionális kínálat mellett a SVÉT tagjai, valamint az ország különböző részeiről érkező éttermek is itt voltak. A desszertet idén mindkét napon vidéki cukrász műhelyek kínálták, illetve jótékonysági borvacsorára invitálták a vendégeket. A rendezvény bevételeiből a palkonyai gyerektábort támogatják a SVÉT szakácsakadémiája mellett. 2018 a családok éve, ezért a gyerkőcökkel érkezőknek családi programokkal is készültek a szervezők.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A rendezvény támogatójaként a Siklósi Vár kisebb csapata nem akármilyen produkcióval debütált: egy könnyed boszorkánytalanító vásári komédiával szórakoztatták a vendégeket.