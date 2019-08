Ezreket vonzott a várfesztivál

Az idén négynaposra bővített Siklósi Várfesztivál számos programot tartogatott a hétvégén, a szervezők minden korosztály szórakoztatásáról gondoskodtak. A rendezvényre az idén is ezrek látogattak el, nem csak a megyéből, vagy a régióból, hanem az ország távolabbi pontjairól is.

Megelevenedett egy középkori falu a vár udvarában és a kertjében az idei Siklósi Várfesztiválon, ahol a hagyományőrzők minden korosztálynak különlegességekkel készültek. A látogatóknak itt például két siklósi ezüstért a harkányi Kovács Tamás fafaragó művész névre szóló kardot készített, de a gyerekeket a mellette lévő stand árusa, Zámbó Tibor is elszórakoztatta a rögtönzött röppentyű-versenyekkel. A vetélkedő fiatalokkal való beszélgetésből kiderült, egészen távolról, Sopronból, sőt több német városból is érkeztek vendégek a Siklósi Várba.

A négynapos fesztivál alatt napközben solymász, harcászati és lovasbemutatók, esténként pedig könnyűzenei koncertek szórakoztatták a közönséget. A helyi kötődésű Nihil Chips, Ganxsta Zolee és a Kartel, Hooligans, Rudán Joe és Balázs Fecó mind teltházas közönség előtt lépett fel, a résztvevőket még a Hooligans koncert alatti hirtelen jött eső sem riasztotta el. Mindemellett természetesen a vásári forgatag, a folyamatos színpadi produkciók és a tűzijáték, illetve a lézershow is hozzájárult ahhoz, hogy egy felejthetetlen élményben legyen része a család minden tagjának.

Az Illatszertárban a Ikon Szappan Manufaktúrában kézműves foglalkozásokra is volt lehetőség. Az Udvari sütödében HAnd házi péksüteményei mellett őstermelői szörpöket kínált, a vár bormúzeumában a vár sommelier asszonya mutatta be a Villányi Borvidék borait.

Nagy sikere volt a fesztivál fő napján, szombaton megrendezett felvonulásnak is, melyen a gyerekek beöltözve, sisakban, karddal vonultak a várkapitány mögött. Őket követték a lovasok, szekerek, gólyalábasok, komédiások, hangszeresek, óriásbábok, a török és keresztény csapatok. Az öt órakor kezdődött, szintén sokak által várt csatajelenetben az 1543-as ütközetet mutatták be a hagyományőrzők, többek között a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület, a Fekete Sereg Lovagrend, a Siklósi Hagyományőrző Egyesület lovasai, a Zrínyi Miklós Hagyományőrző SE, Apró Paták Lovas Sport Egyesület Malkocs bej serege, a Hodossy Lovas és Ijász Hagyományőrző SE, a Börzsöny Lövészklub csapatai harcoltak és maga Szentgyörgyváry Péter, a Siklósi Vár kapitánya is csatázott.

Bár érezhetően többen voltak az idei várfesztiválon a tavalyihoz képest, nem kellett senkinek sem a tömegtől tartania, hiszen Magyarország ötödik legnagyobb vára a siklósi és a hatalmas, öt hektáros kertjének köszönhetően nem volt tumultus a területen.

„Családbarát Hely” lett a vár

Két különleges kísérőprogram is gazdagította az idei várfesztivált, ugyanis szombaton ünnepélyes keretek között adta át a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom a Siklósi Várnak a Családbarát Hely címet, melyet csapata nevében Szentgyörgyváry Péter várkapitány vett át. Ezt megelőzően pedig szintén örömteli esemény volt Kanizsai Dorottya rózsakertjének megnyitása is. A rózsakert a Duna-Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás pályázati támogatásának köszönhetően újult meg.