Ezren tekertek az ormánsági túrán

A menet kilenc órakor indult Nagy Attila polgármester és Nagy Csaba ­országgyűlési képviselő vezetésével. Őket követték a jókedvű baráti társaságok, családok. Voltak, akik saját készítésű fekvőbiciklivel vágtak neki a távnak, és olyan tapasztalt sportemberek is elrajtoltak, akik már a kezdetek óta részt vesznek a túrán.

– Mikor először rendeztük meg a kerékpártúrát, nyolcvanan voltak – tudtuk meg Nagy Attilától. Azóta egyre népszerűbb lett a rendezvény, idén rekordszámú nevezés érkezett.

Kezdetben a baranyai lakosságnak szerették volna megmutatni a biciklitúrával az Ormánság szépséget, de messze ment a híre az eseménynek, és most már az ország minden részéről, sőt még Horvátországból is érkeznek sport­emberek.

– Minket a barátaink hívtak meg – mesélte a szigetvári Tóth Krisztina, aki első alkalommal vett részt a túrán. Kilencéves kislánya, Rácz Róza is elkísérte hogy jól érezze magát, és biciklizzen egy jót.

Dibusznak örültek az egészségnapon

A sportos programok nem értek véget a kerékpártúrával, vasárnap is mozogni hívták az embereket. Igaz, az időjárás már nem volt olyan kellemes, mint előző nap, de a szél és felhők nem tántoríthatták el a legkitartóbb sportembereket.

Kilenc órakor kezdődött az egész napos rendezvény, amelyen az érdeklődők olyan sportágakat próbálhattak ki, mint az erősítő cross training vagy a tánc alapú zumba fitness, de akár úszó szárazedzésen is részt vehettek. Ezek után pedig az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat lehetett meghallgatni.

Délután sportversenyekkel folytatódott a program, az óvodások, az alsó- és felső tagozatos iskolások fociztak a sportpályán. Később a magyar labdarúgó válogatott kapusa, Dibusz Dénes látogatott el a rendezvényre. A sellyei születésű sportolóval először beszélgetni lehetett, a nézők nem is haboztak, minden kérdést feltettek, amire kíváncsiak voltak. Ezután egy 11-es rugó verseny következett a sportoló vezénylésével.