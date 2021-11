Ezt a képzést érdemes elvégezni, ha felelős állattartók szeretnénk lenni

Elindult a gazdijogsi képzés, amely ingyenesen elérhető minden érdeklődő számára a www.gazdijogsi.hu weboldalon. Azok, akiknek már van háziállatuk, felelősebb állattartóvá válhatnak, azok, akik pedig szeretnének a jövőben, felkészülhetnek egy kis kedvenc érkezésére.

A képzés tulajdonképpen bármikor szabadon elvégezhető, a tananyagok között szünet is tartható, és akár hetekkel később is újra elővehető. Az összesen nyolc fejezetből álló tanagyag ingyenesen elkezdhető bárki számára, aki egy kicsit is felelősebb állattartóvá szeretne válni. A Nébih és az Agrárminisztérium munkatársai mindenkit arra biztatnak, hogy szerezzék meg a gazdijogsit.

Az oldalra történő regisztráció után azonnal kezdhető is a tanulás. Az első részben egyből egy kis önismerettel találkozhatnak a tanulók, hiszen a kutyaválasztás szempontjait taglalják. A felsorolt tények alapján könnyebb lehet eldönteni, kinek milyen fajta kutya áll a szívéhez közel. Szó esik az örökbefogadásról is, amely egy kutya életében szinte megváltást jelenthet, főleg abban az esetben, ha egy szerető, jó családba kerül.

Ezután következik az anatómia, amely során ismereteket lehet szerezni a kutyák testének felépítéséről, vagy éppen a tejfogak potyogásáról, helyükre csontfogak növéséről. A harmadik lecke, ami egyben talán az egyik legfontosabb, a kutya táplálásáról szól. Ismertetik, hogy mik azok a tápanyagok, amikre szüksége lehet, mik azok, amikre nem, és milyen tévhitek élnek a köztudatban az evési szokásaikkal kapcsolatban.

A témakörök mindemellett érintik az egészségügyi kérdéseket, nevelési tanácsokra lehet szert tenni, kiderül, mi okoz az állatokban stresszt, mitől kezdenek el szorongani. Arra is választ kaphat a gazdi, milyen hatóságokhoz kell fordulni, ha bármi negatív tapasztalat éri akár őt, akár kedvencét. Annak ellenére, hogy a kutya jogilag sajnos csak egy „dolognak” számít, fontos szem előtt tartani, hogy képes örülni, érezni és szenvedni is.

Az elméleti anyag elsajátítását követően egy 30 kérdéses teszt következik, amelyből kiderül, mennyire is sikerült elsajátítani a tananyagot. Szerencse, hogy aki nem biztos magában, akár újra és újra elkezdheti az anyagok átolvasását. A vizsgára összesen 30 perc áll rendelkezésre. Aki 65 százalék felett teljesíti a tesztet, egy elismerő oklevélben részesül. A lehetőség mindenki számára adott, remek kezdeményezés, hogy egy mélyebb tudáshalmazt kapjanak az emberek, ami nem csak számukra pozitív, hanem állataiknak is.