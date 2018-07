Ezt ígéri a pécsi egyetem új vezetése

Célkitűzések sorának ismertetésével mutatkozott be tegnap a Pécsi Tudományegyetem új rektori vezetése. Miseta Attila rektor az általános, tudományos és innovációs rektorhelyettesi feladatokkal Gábriel Róbert korábbi rektort bízta meg, az oktatási rektorhelyettes Péley Bernadette, a PTE Bölcsészettudományi Kar Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszék vezetője lett, míg a stratégiai és kapcsolati rektorhelyettesi feladatokat Betlehem József, az Egészségtudományi Kar legutóbbi dékánja látja el. Lengvárszky Attilát pedig rektori megbízottként mutatták be a sajtótájékoztatón.

– A cél mindenki számára a fejlődés elsősorban a minőségi oldalon, de mennyiségi céljaink is vannak – fogalmazott Miseta Attila utalva arra, hogy a magyar, illetve a külföldi hallgatók számát is növelnék, a ciklus végére 25 ezer fő képzését szeretnék elérni. A rektori program különlegessége, hogy a rektori aspiránsok dolgozataiból állt össze.

– Ez azért is nagyon fontos üzenet, mert kooperációban gondolunk az elkövetkezendő időszakra. Társnak és partnernek tekintjük a belső szervezeti egységeket és a külsőket is egyaránt – mondta Lengvárszky Attila.

Az új rektori vezetés a meglévő hagyományokra építve a képzések tartalmi megújítását is elhatározta – derült ki a sajtótájékoztatón. Céljuk, hogy a Pécsi Tudományegyetemen megszerezhető tudás, készségek és képességek maximálisan támogassák a diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedését, a gyakorlatorientált, piacképes képzések feleljenek meg a társadalom és a gazdasági szereplők igényeinek.

Az oktatás mellett egy új kutatási stratégia megvalósítása is elsődleges hangsúlyt kap a programban. Fontos cél, hogy növelni kell a kutatócsoportok számát és létszámát, a kutatásfejlesztési együttműködések számát.

A hallgatói elégedettség növeléséhez egyetemi szolgáltatások fejlesztését tűzték ki célul a közösségi terek felszereltségének javításával, a minőségi kollégiumi férőhelyek számának növelésével, a sportolási lehetőségek bővítésével és a hallgatók számára az egyetemi partnereken keresztül minél több munkalehetőség biztosításával.

Terveik és elképzeléseik a pécsi tudományegyetem jövőjéről:

Betlehem József: Össze kell hozni azt az ütőképes programot, amely egy kutatásokon alapuló innovációt fog megvalósítani, gazdasági és iparélénkítő hatással is bír. A szükséges páyázati forrásokra akkor tarthatnak igényt, ha a nemzetközi vonalon is megerősödnek – emelte ki a stratégiai és kapcsolati feladatokkal megbízott rektorhelyettes.

Gábriel Róbert általános, tudományos és innovációs rektorhelyettes a tudomány és innováció menedzselési gyakorlat felülvizsgálatát emelte ki. Megkeresnék és támogatnák azokat a kutatói csoportokat, amelyek világszínvonalú teljesítmény elérésére képesek. Nem irreális a cél, hogy kutatóik rendszeresen publikáljanak a nemzetközi folyóiratokban.

Péley Bernadett több mint 30 éve dolgozik az egyetemen, az elkövetkezendő időszakot kihívásnak tekinti. Kiemelte az akadémiai doktori fokozat megszerzésének támogatását, valamint a néhány karon már elérhető teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztését. Fontosnak tartja, hogy a PTE olyan képzéseket is fel tudjon mutatni, amely a régióban csak Pécsett elérhető.

Lengvárszky Attilához a Rektori Hivatal adminisztratív feladatai tartoznak majd. Elmondta, a minősített oktatók számát tíz százalékkal szeretnék növelni, a fiatal oktatók elérésével és támogatásával. A régióból való elvándorlás megállítására nagyobb beiskolázási arányt szeretnének elérni a régióból, illetve 10 százalékra szeretnék csökkenteni a lemorzsolódást.