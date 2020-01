Ezt látnod kell! Városkát építettek a komlói oviba, amit imádnak a gyerekek

Egy egész ország felfigyelt a komlói óvoda belsőépítészetére és felszereltségére. A képsorozat pedig – ami a csoportszobákról készült – felrobbantotta az internetet.

Ilyen van? Igen, Komlón!

Sok szülő először azt hitte, ilyen nem is létezik. A nem mindennapi felszereltséggel és belső építészettel rendelkező intézmény viszont nagyon is valós. A komlói Szent Bernadett Óvodáról van szó, aminek fotói egy év alatt bejárták az országot. A tavaly decemberben átadott intézménybe 120 gyermek jár.

– Rendkívül praktikusnak találom ezt az ovit, arról nem is beszélve, hogy délutánonként a kislányom alig akar hazamenni – nyilatkozta az egyik anyuka.

Városka az ovin belül

A folyósok utcákat, az öltözőszekrények házakat szimbolizálnak. A csoportszobákba pedig zebrákon át lehet bejutni. A játékosság mellett egy nagyon tudatos készség és képesség fejlesztés is húzódik a háttérben. Hiszen a folyosón található autóút zebrákkal segít a gyerekeket a biztonságos közlekedés elsajátításában.

– Ahogyan kint az utcán, úgy itt az óvodában is meg tudjuk nekik mutatni, hogyan kell közlekedni. Viszont így ha kivisszük őket sétálni, kirándulni, akkor már egyszerűbb dolgunk van, mert ők az óvoda falain belül is begyakorolták a KRESZ szabályait – mondja Kovácsevics Viktória, óvónő.

Gyerekparadicsom a csoportszobákban

A csoportszobákba érve pedig a kis házakban gyerekkonyhát, külön szobákat alakítottak ki.

– Ezek a kis házak azt szimbolizálják, mintha bejönnénk az utcáról egy közösségi térbe. A kis házikók mindegyikének megvan a saját maga funkciója, van konyha, nappali és kis kert is – részletezi Schalpha Anett a Szent Bernadett Óvoda tagintézmény-vezetője.

Itt a tesók sem unatkoznak, van nekik is játék

És arra is gondoltak, hogy amíg szülők várnak a gyermekekre, addig a tesók se unatkozzanak. Hiszen a mesevilág folytatódik a folyóson és az aulákban is. Nekik külön fejlesztő játékokat helyeztek el.

Nagyon is komlói az ovi

– Az óvoda belsőépítészetében helyet kapott Komló városa is, hiszen nekünk rendkívül fontos, hogy itt élünk, itt vagyunk otthon – mondja az óvoda vezetője. Így a falak festésekor figyeltek arra is, hogy dombok, azon pedig templomok is helyet kapjanak.

A komlói óvodában német nemzetiségi nevelésben is részesülnek a gyerekek.