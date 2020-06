Ezt ne hagyd ki! Násztáncot járnak a szentjánosbogarak a Mecseken

Különleges látványban lehet része azoknak, akik a napokban a Mecsekbe látogatnak. Rajzanak a szentjánosbogarak és emiatt nem mindennapi éjszakák következnek! Mi pécsiek pedig nagyon szerencsések vagyunk, hogy megfigyelhetjük mindezt!

Pécsett még programot is szerveznek az éjszakázó természetbarátoknak május 26-án. Pénteken, sötétedés után a Flóra-pihenőnél várhatóan jól látható lesz a bogarak rajzása. Ezért arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy 21 óra után látogassunk el a Mecsek közkedvelt kirándulóhelyére.

Mi is az a szentjánosbogár rajzás?

A szentjánosbogarak nászidőszaka, amikor a röpképtelen nőstények a fűben villódzva várják párjukat, akik

akár 50 méterről is kiszúrják a lámpásként világító szerelmüket.

A hímek – akik sokkal kisebbek a nőstényeknél – szintén világítanak, s röpködve keresik rövid életük értelmét. De ezt nem tehetik ám akármeddig. A nőstény két óra elteltével „lekapcsolja” fényeit és szépen pihenni tér.

A repkedő lovag 10 napon keresztül próbálkozhat.

Ha nem sikerül párra lelnie és párosodnia, elpusztul. De az sem menekül meg a végtől, amelyik párra lel. Párzás után a nőstény maradék energiáját arra fordítja, hogy három nap alatt mintegy 50-100 tojást rakjon, és nem világít többé.

A szakemberek szerint a rovarokat fényekkel is be lehet csalogatni egy-egy adott területre, de a Mecsekben erre nincsen szükség, hiszen a napközben felmelegedett füves területeket éjszaka előszeretettel keresik fel a nászra áhítozó szentjánosbogarak.

Megy a sihuhu is!

A gyerekeknek is hatalmas élményben lehet részük ezen a különleges estén, hiszen a kisvasút sem zár be. Inkább felkapcsolja lámpáit és éjszaka is szállítja majd a vidám családokat, akik a rajzás végéig zakatolhatnak a Mecsekben. Kell ennél jobb családi program egy nyári estén?

Miért világítanak a szentjánosbogarak? Az apró, 1-2 centiméter nagyságú rovarok Európában mindenhol megtalálhatók. A szenjánosbogarak potrohának végét üvegszerűen átlátszó kutikula, azaz váz borítja, amelyek alatt sok világító sejt található. Ezek olyan vegyületeket állítanak elő, amik éjszaka jól láthatók. Ilyen anyagot használnak többek közt az igazságügyi szakértők is, de ez már egy más történet.

Ha tehetjük, ne hagyjuk ki a rajzást! Még egy hétig tart ez a gyönyörű násztánc, ha az időjárás is úgy akarja!