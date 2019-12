Ezúttal is izgalmas és fordulatos évet zártunk

Évösszegző körképünk.

Január

Új rendőrfőkapitánya lett a megyének. Magyarország belügyminisztere az országos rendőrfőkapitány javaslatára Gulyás Zsolt rendőr ezredest bízta meg a feladattal, aki Csongrád megyéből érkezett. Gulyás Zoltán Dakos József dandártábornokot váltotta, aki Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság vezetője lett. Szintén januárban, a hónap végén adták át a XVI. Tüke-díjat, amelyet dr. Korinek László akadémikus, jogász, egyetemi tanár vehetett át, aki többek között elindította a Magyarok Kenyere programot. Az Ifjúsági Tüke-díjat Knoch Viktor és Burján Csaba olimpiai bajnok gyorskorcsolyázók, a civil szervezeti elismerő oklevelet és emlékérmet a 100 éves Pécsi Vasutas Sportkör kapta.

Február

Új parkolóautomatákat helyeztek ki Pécsen. A berendezések kapcsán az egyik legfontosabb változás az volt, hogy a színes kezelőpanellel rendelkező automaták érintős bankkártyaolvasóval is rendelkeznek, de persze az új gépek is alkalmasak az érmék elfogadására. A bedobott érméknek megfelelő idejű parkolásra van mód, de a gépek visszaadni már nem tudnak. Ebben a hónapban egy különlegesen édes programmal csábították a pécsi belvárosi bevásárlóközpontba a vásárlókat, amit Gombóc Artúr is megirigyelt volna. A háromnapos csokifesztiválon működésbe lépett Magyarország legnagyobb csoki-vulkánja, amely megközelítőleg három mázsányi belga csokoládét lövellt ki magából.

Március

Magyar fa lett az Európai Év Fája verseny első helyezettje, így a vetélkedő kezdete, 2010 óta már negyedik alkalommal nyerte el hazánk fája az elismerő címet. Több mint 300 ezren szavaztak Európa szerte a kedvenc fájukra, ebből a pécsi Havi-hegyi mandulafa 45 132 szavazatot kapott. A Havas Boldogaszszony-templom előtt álló mandulafa 135 éve örvendezteti meg virágaival a látogatókat. A pécsi fát a versenybe a Jurassic Természetismereti és Túraklub tagjai mellett a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztályának alkalmazottai jelölték. Az Európai Év Fája versenyben 15 ország 15 fája vetélkedett. Az eredményt március 19-én a brüsszeli díjátadón hozták nyilvánosságra.

Április

A Pécsi Egyetemi Napokat új helyszínen, az Expo Centerben tartották. A 25 ezer négyzetméteres területen 70 kilométer kábel, 250 hangfal biztosította a fesztiválélményt. A háromnapos bulin 100 zenekar, négy színpadon lépett fel. A rendezvényen rengetegen vettek részt, igaz, a közelben lakók a hangzavarra panaszkodtak. A zenés program mellett ebben a hónapban egy nagyberuházásra is sor került. A Magnus Aircraft új pécsi repülőgépgyárának második üteme indult el, ami révén teljessé válhat a több mint ötmilliárd forint értékű üzemközpont, amely 120 új munkahelyet teremt a pécs-pogányi repülőtér mellett, de további létszámbővítés is várható. A repülőgyár fejlesztését a magyar kormány támogatta.

Május

Két kategóriában (a Legígéretesebb Legfiatalabb Filmes és a Legfiatalabb Tehetséges Filmes) is díjazták a pécsi Százados Ábel kisfilmjét a franciaországi Cannes-ban. A Soha című alkotás az öngyilkosság témáját dolgozta fel, ami arra figyelmeztet, hogy soha senki ne kerüljön ilyen helyzetbe. Májusban hirdettünk eredményt a Tündérszépe versenyünkön. A koronát Fábián Evelin, a pécsi sürgősségi ápolónője nyerte el. Májusban sor került az Európa Parlamenti választásra, ahol a kormánypárt (Fidesz–KDNP) 40 százalékot meghaladó győzelmet aratott, így a Fidesz–KDNP 13, a Demokratikus Koalíció négy, a Momentum kettő, az MSZP–Párbeszéd és a Jobbik pedig egy-egy mandátumot szerzett meg.

Június

Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Dóm teret, ami 600 millió forintból valósult meg. A régi, vöröses színű cserkúti homokköveket felszedték, helyükre az új, vöröses és fekete gránitlapokat svédországi bányákból hozták. Országos hír lett belőle, hogy egy hatalmas kiterjedésű kőolaj-lelőhelyet találtak a Dél-Zselic és az Ormánság határában, amely Magyarország teljes kőolaj szükségletének akár a tizedét is fedezheti. Páva Zsolt, aki több mint tíz éve vezette Pécs városát, bejelentette: nem indul az őszi önkormányzati választáson. Egy tragikus baleset is történt a Dunán, egy dél-koreai turistákat szállító hajó süllyedt el Budapesten. A mentésben a beremendi búvárok is segítettek.

Július

Eltört egy vízvezeték, így beázott a pécsi alagút. A tettyei ivóvizet szállító 355 milliméter átmérőjű vezeték két víztározót köt össze, ami az alagút felett húzódik. A zuhatag több órán át zúdult le, mire sikerült elhárítani a szakembereknek a hibát. Szintén júliusban értékelték sikeresnek a PécsiKe működését. Az elektromos rásegítéssel működő bicikliket hét ponton (400 ágyas klinika, Barbakán, Széchenyi tér, Kossuth tér, Búza tér és 48-as tér, illetve Zsolnay Negyed) lehet kölcsönözni. A hónap közepén nevezték ki a pécsi püspököt, Udvardy Györgyöt a veszprémi főegyházmegye érsekévé. Udvardy György 2011. április 9-e óta vezette a pécsi egyházmegyét, utódjáról Ferenc pápa dönt majd később.

Augusztus

Tíz, teljesen elektromos meghajtású, környezetkímélő járművet rendelt a Tüke Busz Zrt. A háromajtós, alacsony padlós járművek a tervek szerint jövő év elejétől állnak forgalomba. A buszok egyenként hatvannégy utas szállítására alkalmasak. A járművek légkondicionáltak, és a hírek szerint egy töltéssel háromszáz kilométert képesek megtenni. Két különleges esküvőre került sor augusztusban a megyében, ahol a meglepetésvendégek a MancsRanch alpakái voltak, Callao a fiú és párja Khaleesi, akik a jeles eseményre nyakkendőben és virágkoszorúban érkeztek. A pécsi esküvőn a fotózáson vettek részt az alpakák, míg a kövestetőin a fiatal házaspárt kísérték be az esküvői szertartásra.

Szeptember

Összejött a gerincvelő-eredetű izomsorvadásban szenvedő másfél éves bükkösdi kisfiú, Zente kezelésére a 700 millió forint. Ezt a hatalmas öszzeget a család úgy tudta összegyűjteni, hogy a Facebook közösségi oldalon gyűjtést indított el. Ezúttal valóban összefogott az egész ország, érkeztek felajánlások nemcsak határon innen, hanem határon túlról is. Az idő sürgetett, hiszen a gyógykezelést Zente kétéves koráig kaphatta csak meg. „Kicsi ország vagyunk, de hatalmas szívvel. Mi vagyunk az élő példa, mire vagytok képesek” – így köszönte meg az anyuka az összefogást. A történet itt nem ért véget, Zente ugyanis azóta megkapta a gyógykezelést egy fővárosi kórházban.

Október

Önkormányzati választás tartotta lázban az országot és a megyét ebben a hónapban. Két baranyai városban egyáltalán nem volt kérdés a végeredmény, hiszen mindössze egyetlen induló volt. Mohácson, a korábbi fi deszes polgármester, Szekó József tragikus halála miatt egyetlen jelölt maradt, Csorbai József (MSZP), míg Bólyban csak Hárs József indult. Pécsen Péterffy Attila (Mindenki Pécsért Egyesület) nyert, Komlón Polics József (Fidesz–KDNP), Szigetváron Vass Péter (Szigetvárért Tisztességgel), Siklóson Riegl Gábor (Fidesz–KDNP), Szentlőrincen Koltai Péter (független), Kozármislenyben Biró Károly (független), Harkányban Baksai Endre Tamás (Fidesz–KDNP) lett a városvezető

November

Vándorfesztivállá kellene tenni a Pécsi Országos Színházi Találkozót, mondta egyik nyilatkozatában Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke. Közölte, hogy így be lehetne mutatni az országszerte megújult színházépületeket is. Bár a POSZT jövőjéről nem született döntés, de az MTT elnöke szerint először Kaposvár, később Szolnok, Veszprém és Debrecen rendezhetné meg a találkozót. Két és félezren szavaztak lapunk és a hírportálunk, bama.hu közös felhívására, amelyben megyénk hét legszebb természeti csodáját kerestük. A legtöbben a Babás szerkövekre voksoltak, majd a Szársomlyó, az abaligeti cseppkőbarlang, az óbányai vízesés, az orfűi tavak, a Zsongorkő és a Dráva-mente következett.

December

A hónap közepén életbe lépő új menetrend szerint a Budapest és Pécs között közlekedő InterCity vonatok csak Sárbogárdon, Dombóváron és Szentlőrincen állnak meg, Pincehelyen és Sásdon nem. A megállási rend módosítása az IC-k értékesítési és utasforgalmi adatainak elemzésével történt. A Budapest–Pécs InterCityk menetideje a menetrendváltástól 8–13 perccel rövidült. Sásdot a menetrendváltástól a kétóránként közlekedő személyvonatok szolgálják ki, illetve kora reggel a Budapest felé, késő este pedig a Pécs felé közlekedő InterCity, valamint a Tubes InterCity is megáll az állomáson.