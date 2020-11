Ezúttal is megmutatjuk a települések karácsonyi díszeit

Az idén is várjuk a baranyai falvak és városok adventi dekorációiról készült fotókat.

Lassan hagyománnyá válik az a felhívásunk, melyben arra kérjük olvasóinkat, küldjenek a feldíszített települések főtereiről hangulatos karácsonyi fotókat. Az idén, immár harmadik alkalommal vagyunk kíváncsiak Baranya megye „legdíszesebb” településeire.

Az adventi időszak minden településen ünnepi hangulatot varázsol, sok faluban is feldíszítik a nagy fenyőfákat, vagy a városok központjában felállítják a „mindenki karácsonyfáját”. A Dunántúli Napló szerkesztősége az idén is szeretné olvasóinak megmutatni, mely településen, hogyan várják az ünnepeket, hol, milyen dekorációval próbálják ünnepivé varázsolni a falu vagy a város főterét.

Tudjuk, hogy ahol jó közösségek vannak, ott kreatívak az emberek, és ezt is megmutatják nekünk a beküldött képeken. Az elmúlt években nagyon kedveltük azokat a fotókat, ahol a helyiek, vagy a dekoráció elkészítésében segítő emberek, ünneplő gyerekek, műsort adó kórusok, vagy éppen a karácsonyi vásár árusai is szerepeltek a képeken. Az idén a járványhelyzet valószínűleg sok helyen megakadályozza a közös ünneplést, azonban mi szívesen várunk a helyi ünnepváráshoz kapcsolódó történeteket, néhány sort a dekoráció létrejöttéről, illetve a településen szervezett adventről.

Amellett, hogy az újságban bemutatjuk a karácsonyi képeket, egy, a szerkesztőségünk által kiválasztott városba és egy faluba ellátogatunk, és arról is beszámolunk. Első alkalommal Vokányban jártunk, ahol a karácsonyfa mellett egy mézeskalács házikót is felállítottak a helyiek, tavaly pedig a peterdi díszeket találtuk a legkreatívabbnak.