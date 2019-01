Ezúttal kevesebben tüntettek Pécsen

A mai napon a túlóratörvény ellen több városban is tartottak tüntetést, a sorból Pécs sem maradt ki.

A szakszervezetek által szervezett megmozdulás délután háromkor kezdődött a Barbakán téren. Hasonlóan a korábbi megmozduláshoz, a résztvevők a Klimó György utcáról kanyarodtak le az Aradi vértanúk útjára, átsétáltak az alagúton, majd a Majorossy utcából bekanyarodtak a Király utcába.

A menetben több szakszervezeti zászló mellett ellenzékiek is feltűntek, így jobbikos, DK-s, MSZP-s és momentumos aktivisták is. A vonulás során több kormányellenes rigmus is elhangozott. A résztvevők végül a Széchenyi téren gyűltek össze – lényegesen kevesebben voltak, mint a korábbi, decemberi megmozduláson.

A tüntetők beolvasták a követeléseiket – közölték, hogy sztrájkra készülnek. Az is elhangzott, hogy a Baranya Megyei Szakszervezet Akcióegysége január 21-től 31-ig munkanapokon reggel öt órától félpályás figyelemfelhívó demonstrációt tart két helyszínen: a Budai vámnál, a Búzavirág utca és az Álmos utca közötti jobb sávon, valamint Szentlőrinc felől Pécs irányában, a cserkúti elágazó mellett. Az első héten 10 óráig, a másodikon 16 óráig tart a demonstráció.