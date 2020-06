Fagyizni mentünk hétvégén, bőven volt választék

A helyenként zivataros idő ellenére is érezzük, itt van már az igazi nyár. A legmelegebb évszak pedig nem lenne teljes fagylalt nélkül. Kézműves édességekből idén sincs hiány, de a hagyományos ízeket is megtaláljuk mindenhol.

A járványhelyzet kapcsán bevezetett korlátozások enyhítésével néhány hete a baranyai fagylaltozók többsége is kinyitott. A felhős, borús idő ellenére húsz–huszonkét fokot mutatott hétvégén a hőmérő higanyszála, így ebéd után számos család gondolta úgy, hogy ellátogat egy fagyizóba. Mi is így tettünk, megkóstoltunk néhányat a pécsi üzletek aktuális termékei közül.

A belvárosban a legtöbb stand nyitva volt, teljes kínálattal álltak a vevők rendelkezésére. Az eladók tapasztalatai szerint még mindig a klasszikus ízek a legfelkapottabbak, de egyre népszerűbbek a különlegesebb fagyik is. Az egyik kertvárosi üzletben például kipróbáltam a meggyes isler fantázianevű fagyit, mely nevéhez hűen nagyon emlékeztetett a finom csokis sütemény ízére. Az utánunk következő család egyik tagja Snickers ízesítésűt választott, míg másikuk a túró rudit próbálta ki. A gyerekek reakciói alapján egyértelműen látszott, jól döntöttek.

A különleges ízek mellett idén is találkoztunk ízesített tölcsérekkel. A hagyományos és édes tölcsér mellett csokival, cukorkával bevontak is voltak. Ezekért természetesen felárat kellett fizetni. Több helyen önteteket, rolettiket is kínáltak extraként az édességhez.

Az árak a tavalyiakhoz képest láthatóan változtak, míg egy évvel ezelőtt átlagosan 250–300 forintot kértek egy öt dekagrammos gombócért idén 300 forint alatt sehol sem volt fagyi. A legtöbb helyen 350 forintot kértek egy gombócért, de láttunk 380-ért is. S ezek csak az általános termékek voltak, a cukor-, laktózmentes stb. termékek 50–100 forinttal többe kerültek. Ilyen mentes édességek egyébként a legtöbb fagyizó kínálatában szerepeltek, de sok helyen láttunk növényi tejjel, tojásmentesen készült vegán fagyit is.