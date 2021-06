Falunap, búcsú és lovas színházi előadás is lesz Baranyában

Megyénk számos települése tart különböző programokat most hétvégén is. Kedvcsináló gyanánt összegyűjtöttük, mit csinálhatunk, ha nem a strandolást választanánk.

Szászváron déltől várják az érdeklődőket a Fatányéros Falunapra. A programok a 15. századi lovagok életét elevenítik fel a közönség segítségével. Haditábor építéssel, hadi eszközök és a népi mesterségek bemutatásával, azok kipróbálásával várnak mindenkit.

Este 8 órakor pedig egy 14 éven felülieknek szóló Kurtizánképző előadást is tartanak.

Falunappal egybekötött János napi búcsút tartanak Cserkúton már reggel fél 9-től, amikor zenés ébresztőt tartanak a falubelieknek. Többek között lesz horgászverseny, lovagoltatás, különböző koncertek, valamint a „Cserkútért díjat” is szombaton adják át. Ezeken kívül kemencében sült langallót is kóstolhatunk, és a kézműves vásáron is bevásárolhatunk. A rendezvény egész napos, este 10 óráig tart.

Királyegyházán családi napot rendeznek, amelynek keretében ünnepélyesen átadják az újonnan elkészült játszóteret és parkot, fél 10-kor. Este 6 órakor a Nemzeti Lovas Színházé lesz a főszerep, meghívott vendégként ők fognak különböző musical és operett slágereket előadni lóháton. A gyerekeket Exatlon pálya és VR park is várja egész nap.

Martonfán most szombaton is megtartják a kézműves piacot, ám a jelenlegi időjárásra való tekintettel Esti Piacra invitálnak, délután 4 órától. Újdonság gyanánt régi kötény és falvédő kiállítást is tartanak, ami szabadtéren, az utcán lesz megtekinthető.

Sommerfest várja az érdeklődőket Mecseknádasdon, délelőtt 10 órai kezdéssel, amelyen a Mecseknádasdi Önkéntes Tűzoltók és a Mecseknádasdi Polgárőr Egyesület is bemutatkozik. A teljesség igénye nélkül rendőrautó bemutatóval, kerékpár gravírozással, ujjlenyomat vétellel és KRESZ-horgászattal is várják a gyerekeket.

A Pécsi Püspökség is különleges kincskereső játékra hívja a látogatókat, este 8 órától rendezik meg a Kincsek Éjszakáját. Különböző feladatok segítségével 4 helyszínen, 4 angyalábrázolást kell megkeresni a résztvevőknek. Az angyalokhoz kapcsolódóan helyszínenként 1-1 kérdés helyes megválaszolása a feladat, a helyes megfejtésekért pedig egy apró ajándékkal is kedveskednek.