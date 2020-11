Fedéllel a fejük felett is veszélyben vannak az egyedül élő idősek

Az átmeneti időszakok a legveszélyesebbek azon idősek számára, akik egyedül élnek fűtetlen otthonukban, viszont jó esetben vannak, akik vigyáznak rájuk.

Az elmúlt héten a Magyar Szociális Fórum azt közölte, hogy az őszi hideg beállta óta már tizenegyen szenvedtek fagyhalált Magyarországon. Az áldozatok többsége saját fűtetlen otthonában hűlt ki, illetve kórházba szállítása közben, vagy bekerülése után halt meg, kisebb részük pedig a szabad ég alatt – tájékoztatott az emberjogi fórum. A szervezet áprilisi kimutatása szerint 2019-2020 telén 175-en fagytak meg.

Az idén a koronavírus-járvány miatt kiemelt figyelmet kaptak az egyedül élő idősek. A védekezést az önkormányzatoknak az ő ellátásukra kellett alapozni, hiszen számukra nagyobb veszélyt jelent a fertőzés. A téli időszakban is nagyon fontos, hogy az egyedül élő idős emberekre jobban odafigyeljünk, hiszen bár van a fejük felett fedél, gyakran fűtés nélküli otthonokban élnek. Sokan vannak olyanok is, akiknek a rokonai távolabb élnek, de előfordul, hogy a szomszéd településen élők sem tudják minden nap meglátogatni a hozzátartozójukat. Ők azért vannak ilyenkor a legnagyobb veszélyben, mert – ellentétben a hajléktalanokkal – láthatatlanok a szociális segítő szolgálatok számára.

Azokon a településeken, ahol nem elérhető a házi gondozói szolgáltatás, ott legtöbbször az önkormányzat megbízásából a közmunkások segítenek az idős lakóknak a tűzifa előkészítésében, de a polgárőrök is nagyon sok helyen lelkiismeretesen vigyáznak erre a korosztályra. A kistelepüléseken a szomszédok figyelő szeme is segíthet abban, hogy ha baj van, akkor időben tudjanak segítséget hívni.

Somogyviszlón Szabó Béla polgármester októbertől a tavasz beálltáig két közmunkást is azzal a feladattal bíz meg, hogy azokat az egyedül élő időseket, akik ezt igénylik, naponta felkeressék.

– Évek óta jól működik ez a rendszer nálunk. Kapacitásunk is van rá, hiszen a mezőgazdasági munkáknak vége, így erre tudunk biztosítani dolgozót. A járvány elleni védekezésben különösen nagy gondot fordítunk az ő védelmükre – mondta a községvezető.

Sokat segítenek a házi gondozók is

Beremenden és térségében a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ látja el a házi segítségnyújtást, 25 településen 356 gondozott ellátását 39 házi gondozó végzi.

– A házi gondozóink minden hétköznap segítséget nyújtanak az időseknek, bevásárolnak, takarítanak és elvégzik azokat a feladatokat, amire szüksége van az idős lakónak – mondta Kelemen Anita, az Alapszolgáltatási Központ vezetője. Egy gondozó általában nyolc-tíz időshöz jár ki naponta, de ha valakihez nem kell mennie (mert elutazott, vagy kórházba került), akkor a többi idősnél több időt tud tölteni.

Az intézményvezető elmondta, a napi kapcsolat elengedhetetlen, hiszen ha baj történik, akkor a gondozó azonnal segítséget tud kérni, azonban a szomszédok, ismerősök, önkormányzatok, polgárőrök, rend­őrök jelzései is nagyon fontosak, hiszen a házi gondozók sem tudnak mindig ott lenni ha baj van, és 24 óra alatt bármi történhet.