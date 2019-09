Fegyveres katonák lepték el a pécsi belvárost

Lőfegyver-bemutató, különleges katonai gépjárművek és repülőgép-szimulátor is várta az érdeklődőket csütörtökön a Pécsi Honvédelmi Napon.

Kivonultak a katonák és a civilek csütörtök délután a Széchenyi térre, hogy együtt ünnepeljék a Pécsi Honvédelmi Napot. A hatalmas harci járművek már délelőtt megérkeztek a térre, a honvédelem iránt érdeklődők nagy örömére, teherautók, tankok, tarackágyú és még számos különleges katonai jármű volt az arzenálban. Ezeket nem csak távolról lehetett szemlélni, a vállalkozó kedvű gyerekek akár a vezetőülésbe is beülhettek. A toborzósátornál mindenkit vártak, akit érdekel a katonai hivatás, a nap során számos fiatal fiú és lány tájékozódott a regisztráció lehetőségéről.

A honvédek számos fegyverfajtát mutattak be, amit a kicsik és nagyok kipróbálhattak, szétszedhettek, összerakhattak. A repülőgép-szimulátor is sokak kedvencévé vált, a gépben ülve igazán különleges élménnyel gazdagodhattak a gyerekek. A város mazsorettegyüttese látványos bemutatót tartott a főtéren, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar örökzöld slágerei pedig még színesebbé tették a rendezvényt. A nap folyamán egy szűrőkamion is begurult a helyszínre, így általános állapotfelmérésen is részt vehettek az érdeklődők.

Az eseményen Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Páva Zsolt polgármester is beszédet mondott. A városvezető emlékeztette a hallgatóságot, hogy Pécsen komoly hagyománya van a honvédelemnek, hiszen itt működött a 19-es és az 52-es pécsi gyalogezred, illetve a 8-as pécsi huszárezred.

– Honvéd hadapródiskola is működött a városban, amely fiatal fiúknak nyújtott képzést, az évek során kiváló katonai vezetők kerültek ki közülük – mondta Páva Zsolt.

Benkő Tibor is méltatta a honvédeket, elmondta, hogy Baranya megyében mintegy négyszáz önkéntes tartalékos katona teljesít szolgálatot, közülük közel százan az egyetem hallgatói közül kerülnek ki. Úgy fogalmazott, örül annak, hogy az önkéntes tartalékos katonák fontosnak érzik a haza iránti elkötelezettséget, a hűséget, a hazaszeretetet, az áldozatvállalást.

– Napjainkban is úgy tesznek esküt a katonák, ha kell, életüket áldozzák a hazáért, a nép boldogulásáért. Hiszen van mit védeni, van mit óvni. A legfontosabb értékünk a béke és a biztonság, aki erre tesz esküt, annak irányába a legnagyobb elismeréssel kell, hogy adózzunk – fejette ki a miniszter.