Fejlesztenék a szigeti szabadstrandot

Forró nyári napokon rendre százak keresik fel a szigeti szabadstrandot, aminek a varázsa – a megfelelő felszereltség hiánya miatt – viszont mostanra kicsit megkopott. Éppen ezért Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere azt kezdeményezte, hogy az önkormányzat vállaljon részt a szükséges beruházások elvégzésében – írja a Mohácsi Újság.hu.

A Duna baranyai szakaszán egyetlen kijelölt fürdőhely sincs, s bár a vízminőség (amely az utóbbi években fokozatosan javult) ugyan döntő szempont a strandnyitások ügyében, viszont ehhez további feltételeknek is meg kell felelni, többek között zuhanyzókat, illemhelyiségeket is építeni kellene.

A mohácsiakat persze eddig sem zavarta, hogy nincs hivatalosan is kijelölt fürdőhely a Dunán, a szigeti strandon, a Csele-patak dunai torkolatánál is rendre sokan napoznak, strandolnak, forró nyári napokon összességében több százan is.

A legnépszerűbb helynek a szigeti szabadstrand számít, vagy talán inkább már csak számított, mivel kevés olyan szolgáltatás érhető el ott, ami ma már alapkövetelménynek számít (s elsősorban nem is azért, hogy kijelölt fürdőhely lehessen a partszakasz), jelenleg csak ivóvízhez juthatnak a fürdőzők. Az üzemeltetés joga magánkézben van, viszont a terület az önkormányzat és a nemzeti park tulajdona. Utóbbiakra is tekintettel Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere szerint az önkormányzatnak részt kell vállalnia az infrastruktúra kiépítésében.

– Kezdeményezem, hogy támogassunk minden olyan beruházást, amely elősegíti, hogy a szabadstrand a régió legjobban felszerelt partszakaszai közé emelkedjen. A vizesblokk korszerűsítése, egy gondozott kempingtér kialakítása, sportpályák, megfelelő öltözők létesítése, valamint egy vendéglátóegység létrehozása elengedhetetlen az optimális körülmények eléréséhez – fogalmazott az alpolgármester.

Hozzátette, a városi oldalról az átjutást is meg kell oldani, régebben rendelkezésre állt a vízitaxi is, ami közvetlen járatot jelentett a városi oldal és a strand között. Ennek üzemeltetése szintén magánkézben van, a városnak segítenie kell az újraindítás folyamatait, hogy komplex, egymásra épülő szolgáltatások jöjjenek létre ezen a területen.